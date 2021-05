El excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, manifestó su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 el próximo domingo 6 de junio.

El también expresidente del Congreso aseguró que se encuentra comprometido con la campaña de este último en el norte del país en donde consideró que el referido postulante a la Presidencia “ha remontado”.

“Soy militante de Somos Perú y ahora estoy comprometido con la campaña de Pedro Castillo. Estoy ahora en el norte, en Trujillo, impulsando la campaña desde el norte. Me da mucho gusto ver cómo ha remontado en el norte la propuesta de Castillo y vamos a seguir trabajando”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“En Pedro Castillo, los peruanos podemos reflejarnos, en ese ciudadano que ha salido de abajo y quiere cambiar el status quo y las cosas en el Perú”, señaló.

Salaverry consideró que el candidato presidencial de Perú Libre “no quiere llegar al poder para abusar del poder” y descartó apoyar a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, porque “no lo volverá a engañar”. Cabe destacar que el 2017 y 2018, Salaverry fue vocero de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso disuelto.

“Me preocuparía que Keiko Fujimori llegue al poder, a la presidencia, porque tendrían el poder absoluto, el Ejecutivo y casi un bloque de 100 congresistas que podrían hacer lo que se les dé la gana. Imagínate lo que hicieron con 70 congresistas, imagínate ahora con 100″, manifestó.

“De ninguna manera ahora voy a apoyar a Keiko Fujimori. A mí ya me engañó de una vez y no voy a permitir que me vuelva a engañar”, añadió.

