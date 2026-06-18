La agrupación ingresó el pedido ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro. Como candidato a primer regidor provincial figura Vicente Romero Fernández, exministro del Interior.
El plazo para solicitar la inscripción de los candidatos a las elecciones regionales y municipales a nivel nacional vence este viernes a las 23:59 horas.
De acuerdo a lo informado por el JNE, las solicitudes se pueden presentar de forma virtual en la plataforma Declara+ durante las 24 horas; y de forma presencial en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional, y en las mesas de partes de Lima y de las Oficinas Desconcentradas del JNE.
Los comicios se desarrollarán a nivel nacional el domingo 4 de octubre. Ese día se elegirán a gobernadores regionales y sus consejeros; así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, invocó a las organizaciones políticas a no esperar el último día para solicitar la inscripción de sus listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).
“En el JNE vamos a estar a su disposición para resolver sus dudas, para ayudarles y procurar que completen sus listas oportunamente; la mayor transparencia es garantizar que sus listas no sean observadas y logren inscribirse”, manifestó Burneo el viernes pasado.
#JuntosporelPerú presentó recursos de apelación contra las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales de Lima que rechazaron sus pedidos de nulidad sobre 2.398 mesas de sufragio.
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