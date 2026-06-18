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En más de una oportunidad, Carlos Bruce expresó su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec
En más de una oportunidad, Carlos Bruce expresó su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec
Por Redacción EC

El partido Somos Perú presentó este jueves 18 de junio la solicitud de inscripción de la candidatura de Carlos Bruce a la Alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, de octubre.

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