Durante el Café Dominical del último lunes, realizado por El Comercio en la Feria Internacional del Libro (FIL), la CEO de Datum, Urpi Torrado; en periodista y analista político Jaime de Althaus y la politóloga Macarena Costa Checa, de 50 más 1, abordaron los escenarios de cara a las elecciones generales de 2026, donde el país elegirá no solo a un nuevo presidente, sino a un Congreso bicameral.

Por ejemplo, Torrado advirtió que el ciudadano peruano “está totalmente desconectado” del proceso electoral que viene.

“El 2021 fue un proceso diferente, este va a ser el primer proceso en que no sabemos qué rol va a jugar la inteligencia artificial, qué rol van a jugar las redes sociales. Definitivamente, estas tienen influencia, pero no sabemos hasta qué punto”, manifestó.

La CEO de Datum refirió que, en la más reciente encuesta para este Diario, el 22% señaló que se informa sobre las elecciones y los candidatos en redes sociales, un 11% en Facebook y un 4% en TikTok.

“Los jóvenes decían que se informan a través de las redes sociales, pero no confían en estas, confían más en los medios, porque ya se encontraron con ‘fake news’. Entonces, ¿cómo esto va a impactar en el comportamiento del voto? No lo sabemos. Lo tenemos que ir midiendo para entenderlo y para no llevarnos sorpresas”, subrayó.

Rechazo y desinterés

A su turno, De Althaus remarcó que existe no solo un desinterés por la política en un gran sector del país, sino “incluso rechazo” a esta, a los partidos políticos, a la presidenta Dina Boluarte, al Congreso y “a la institucionalidad democrática”.

“Ese es un problema muy serio, que se va alimentando por las cosas que ocurren, como la confrontación que existe entre el Ministerio Público, el Ejecutivo y el Congreso. Esta es una lucha entre facción de nunca acabar y que está destruyendo la institucionalidad”, expresó.

El periodista subrayó que son estas instituciones las que deberían coordinar la lucha contra la criminalidad, pero en cambio están enfrentadas entre sí.

“La gente percibe un caos y esa es una de las razones por la que la opinión pública pide opciones [para la Presidencia] más duras”, dijo.

De Althaus lamentó que se hayan formado pocas alianzas electorales, al hacer referencia a las cinco coaliciones que han solicitado su inscripción ante el JNE.

Alertó que el voto de la derecha se va a dispersar en “muchos candidatos”. “Eso aumenta las probabilidades de que alguien de izquierda pase a la segunda vuelta [...] Y hay otro tema que tiene que ver con la multiplicación de las candidaturas. Por el momento, ningún candidato supera el 10% de intención de voto. Es probable que los que pasen a segunda vuelta sean postulantes con muy poca votación”, complementó.

Más de 30 candidaturas

La politóloga Macarena Costa Checa, de 50 más 1, sostuvo que las elecciones generales que vienen tienen como principal rasgo “demasiadas candidaturas y poca claridad”.

“Incluso si todas las alianzas presentadas se aprobaran, seguiríamos teniendo más de 30 candidaturas”, señaló.

También indicó que existen alianzas informales, entre partidos que con y sin inscripción. Agregó que a este escenario se le deben sumar los actores políticos que no pueden, al momento, postular, pero que realizan igual campaña, como el expresidente Martín Vizcarra y el sentenciado por el andahuaylazo Antauro Humala. “Esto hace el escenario aún más confuso”, manifestó.

En otro momento, Costa Checa afirmó que es necesaria una campaña de información dirigida, especialmente, a los jóvenes entre los 18 y 24 años que votarían por primera vez en una elección general. “¿Cómo se vota en la nueva cédula? Para todos, va a ser muy complicado. Entonces, el JNE, la ONPE nos tienen que enseñar ahorita. ¿Qué es un senador?”, expresó.

La politóloga remarcó que la prioridad debe ser “lograr que la mayoría de los peruanos podamos traducir nuestras intenciones reales en la cédula para que esta sea válida”.