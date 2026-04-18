Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 93,36% de las actas hasta la tarde del viernes, aún hay otras que permanecen observadas y cuyo trámite se encuentra en manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver las controversias mediante cotejo o recuento de votos para determinar a qué candidato corresponde la eventual asignación de más adhesiones.

Este trámite podría demorar. A inicios de este mes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estimó que a más tardar en la quincena de mayo estarían resolviendo en el pleno las actas observadas y las impugnaciones. Es decir, que en al menos 28 días podríamos tener resuelta las controversias de cada acta observada.

“Nosotros estimamos que en la quincena de mayo estaríamos, deberíamos estar finalizando este trabajo, sobre todo en lo que es la plancha presidencial. El 15 de abril estarían llegando las cédulas. En segunda instancia, el plazo máximo es el 15 de mayo. Aunque no necesariamente habrá recuento de votos”, finalizó en declaraciones a El Comercio.

El analista político Gonzalo Banda coincidió que todas las actas deberían ser resueltas hasta antes de la quincena de ese mes para que prosigan con las actividades de cara a la segunda vuelta electoral. En el mismo sentido opinó Silvia Guevara, la experta en temas electorales:

No obstante, el abogado en legislación electoral Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, consideró que el JNE con la Inteligencia Artificial que posee debería resolver lo más rápido posible la controversia de votos en las pocas semanas que quedan de abril para continuar con el proceso electoral.

“Debería terminar (la resolución de actas observadas) en este mes. El pez por la boca muere. Y Burneo dijo ”tengo Inteligencia Artificial y en cinco minutos sale cada caso". Ok. Que lo demuestre", cuestionó.

El avance de las actas observadas

Según el portal digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 75,35% de las 5.646 actas observadas en la elección presidencial ya fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales. Este porcentaje equivale a unas 4.254 actas detectadas —por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)— con errores materiales o aritméticos durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

El número de actas observadas que se encuentra en manos de dicho organismo electoral podría representar un total de 850.800 votos emitidos a nivel nacional, si se toma en cuenta un promedio de 200 electores que votaron por cada mesa de sufragio.

En otras palabras, casi un millón de votos se encontró en manos del JEE, al menos hasta el viernes por la tarde.

La importancia de este asunto radica en el hecho de que podrían mover el tablero electoral, pues —de acuerdo con el conteo oficial de la ONPE hasta este viernes— los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) disputan su pase a la segunda vuelta en la que podrían competir con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien permanece en primer lugar con 2 millones 686 mil 331 votos válidos.

—Actas observadas y procesadas—

De las 4.254 actas observadas que fueron remitidos a los Jurados Electorales Especiales, solo 4.100 fueron procesadas hasta este viernes. Otros 154 documentos de sufragio todavía se mantienen a la espera de ser tramitadas por el organismo electoral.

De otro lado, hay al menos 734 pronunciamientos generados sobre actas observadas por los Jurados Electorales Especiales a raíz del cotejo respectivo, los cuales regresarán a las ODPE en un máximo de tres días si dichos documentos de sufragio no son objeto de ninguna apelación, según informó el JNE a este Diario.

Entre tanto, hay al menos 24 actas que fueron enviadas para que en audiencia pública se realice el recuento de votos. Para ello, la ODPE deberá enviar el sobre lacrado con los votos respectivos.

—¿Cómo resolverán las actas observadas?—

Las actas registradas tras las elecciones generales son enviadas a las ODPE. En caso de que haya errores materiales, las ODPE envían los documentos a los JEE para que puedan evaluarlos y verificar si —en efecto— no hay firma de los miembros de mesa, números o caracteres ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en la suma de votos.

Al recibirlos, el JEE realiza el cotejo respectivo y compara el acta en controversia con el ejemplar que le corresponde. Allí decide si corresponde o no el recuento de votos. De disponerlo, la ODPE remite en el día las cédulas de votación para el recuento de votos y, en el plazo de dos días, se convoca a una audiencia para el recuento.

Esta audiencia será de acceso público y tendrá la presencia de personeros y del Ministerio Público. El quórum estará integrado por tres miembros: el presidente del JEE, que es un representante de las Cortes Superiores de Justicia; un representante del Ministerio Público de la jurisdicción en que se encuentra la controversia; y un ciudadano sorteado.

Para el inicio de la audiencia, el presidente dará inicio al recuento de votos en presencia del MP y de los personeros legales.

En ese momento, el secretario de la sala entregará el sobre lacrado (con votos) y el acta de conformidad al presidente, quien hace la apertura del sobre y mezcla las cédulas con la ayuda de los miembros.

Luego, lee la cédula y los dos miembros dan su conformidad. Posteriormente, registra el voto en el aplicativo electrónico. Finalizado el recuento de votos, se imprime el acta y se la entrega al presidente para que la firme; él coloca las cédulas, las lacra, las sella y las firman los otros dos miembros.