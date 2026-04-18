Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 93,36% de las actas hasta la tarde del viernes, aún hay otras que permanecen observadas y cuyo trámite se encuentra en manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de resolver las controversias mediante cotejo o recuento de votos para determinar a qué candidato corresponde la eventual asignación de más adhesiones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.