Conforme a los criterios de Saber más

Ayer, en conferencia de prensa, el congresista electo Guillermo Bermejo anunció que impulsarán la recolección de firmas para convocar a un referéndum en el que se le pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con el cambio total de la Constitución de 1993, a través de una asamblea constituyente.

Pero Alex Paredes, vocero de la nueva bancada de Perú Libre, aseguró que la iniciativa de Bermejo no cuenta con el respaldo de la agrupación. Es una iniciativa de un grupo de ciudadanos.

La iniciativa tiene varios vacíos no aclarados. Para empezar, el kit del referéndum fue adquirido en el 2018, pero como no tiene plazo de caducidad, ahora retoman la propuesta. Luis Trinidad, abogado, compañero de Bermejo en el movimiento Todas las Voces e impulsor del referéndum, explica que en esa oportunidad la iniciativa no logró su meta porque el tema no era mediático.

Contrario a lo que señalan los especialistas en materia constitucional y electoral, no presentaron un texto normativo en el que detallen algunos temas como la forma en la que se convocaría a la asamblea constituyente. Como esta figura no está contemplada en la Constitución de 1993, debería especificarse cómo se convocará.

Trinidad explica que ellos consideran que el Poder Ejecutivo debe ser quien establezca los parámetros sobre la convocatoria a la asamblea constituyente, en caso esta sea aprobada en la consulta popular. “No hay una reglamentación fijada dentro de nuestra legislación para ver cuál va a ser la situación esta, los parámetros. Por costumbre, que es fuente de derecho, es básicamente el Poder Ejecutivo, el Gobierno el que disponga de la reglamentación porque también tiene esa facultad”, señala el impulsor del referéndum.

Pero el constitucionalista Javier de Belaunde López de Romaña explica que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad para establecer los parámetros de la asamblea constituyente. “Eso no es correcto. El artículo 206 de la Constitución es claro sobre cuáles son las vías para reformar la Constitución. El tema es que la Constitución no ha previsto la asamblea constituyente. Si quisieran hacerlo, lo que tendrían que hacer primero es modificar la Constitución, como lo han hecho en Chile, introduciendo un nuevo artículo en el cual se establezca cómo se conforma la asamblea constituyente, quiénes la integran, etc”, explica De Belaunde.

Al presentar el pedido para la compra del kit, la ONPE hace una revisión sobre si lo que plantean se ajusta a lo que permite la Constitución. Trinidad se basa en eso para decir que su pedido está bien formulado: “Si no fuera de esa manera, la ONPE no nos hubiese vendido el kit electoral con esta figura jurídica. Expresamente en el kit electoral sale: lo que se quiere reformar la Constitución es a través de una asamblea constituyente”.

Con esta idea, Bermejo, Trinidad y los otros impulsores de esta iniciativa han empezado la distribución de los planillones entre organizaciones sociales y bases partidarias. Señalan que ya han recolectado más de 15 mil firmas en este proceso.

Así suena el Referéndum por la Asamblea Constituyente! pic.twitter.com/oHNpj29qJt — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) July 2, 2021

Bermejo anunció que buscarán recolectar 5 millones de firmas para validar el proceso, pese a que solo se requieren 2 millones y medio. Los organismos electorales serán los que determinen si las firmas son válidas o no.

TE PUEDE INTERESAR