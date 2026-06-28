El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Norte 2 realizó este domingo la proclamación de los resultados del cómputo de la segunda vuelta presidencial correspondiente a su circunscripción, como parte del proceso descentralizado previsto en el cronograma electoral.

La audiencia pública fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mediante sus redes sociales, el organismo electoral informó que el JEE Lima Norte 2 oficializó los resultados de la segunda elección presidencial en el ámbito de su competencia.

Esta jurisdicción comprende los distritos de Comas e Independencia, en Lima Metropolitana.

🗳️Continúan proclamaciones de resultados de #SegundaVuelta #EG2026



El Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 realizó la proclamación de resultados descentralizados de la Segunda Elección Presidencial en su circunscripción electoral.

📺https://t.co/qilAWxTfKR#TuVotoSeRespeta pic.twitter.com/3fXhBNhnuG — JNE Perú (@JNE_Peru) June 28, 2026

La proclamación descentralizada se lleva a cabo luego de que los Jurados Electorales Especiales reciben de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes del cómputo al 100 % de las actas contabilizadas.

Una vez que los 60 Jurados Electorales Especiales concluyan este procedimiento en todo el país, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suscribirá el acta de proclamación general de resultados de la segunda elección presidencial, prevista, de acuerdo con las estimaciones del organismo electoral, para los próximos días.