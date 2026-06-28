JEE Lima Norte 2 proclama resultados de la segunda vuelta presidencial en Comas e Independencia.
JEE Lima Norte 2 proclama resultados de la segunda vuelta presidencial en Comas e Independencia.
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Norte 2 realizó este domingo la proclamación de los resultados del cómputo de la segunda vuelta presidencial correspondiente a su circunscripción, como parte del proceso descentralizado previsto en el cronograma electoral.

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