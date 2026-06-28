El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Norte 2 realizó este domingo la proclamación de los resultados del cómputo de la segunda vuelta presidencial correspondiente a su circunscripción, como parte del proceso descentralizado previsto en el cronograma electoral.
TE PUEDE INTERESAR
- Pleno del Congreso aprueba homologar ingresos de miembros de la JNJ con jueces supremos pasando a ganar más de 40 mil soles
- JNE ratifica multa de S/176.550 contra Juntos por el Perú por aportes irregulares en campaña del 2021: las razones de la decisión
- Diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones
- Keiko Fujimori dice que tendrá un Gabinete Ministerial “amplio, plural y con experiencia”
Seguir temas