Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso de nulidad de los resultados de 1.751 mesas de sufragio de la segunda vuelta presidencial, al considerar que “existen indicios razonables de fraude electoral y alteración de actas” en favor de Fuerza Popular.

El recurso, firmado por el personero legal titular de la agrupación, Carlos Adeval Zafra Flores, sostiene que una auditoría de los resultados oficiales ha “detectado 584 patrones de repetición exacta que involucran a 1,751 mesas de sufragio a nivel nacional”. “En estos casos, múltiples mesas ubicadas dentro del mismo local de votación registran exactamente la misma cantidad de votos a favor de la agrupación Fuerza Popular en mesas ubicadas dentro de un mismo local de votación".

“Se ha identificado un patrón idéntico de votación que desafía toda probabilidad matemática y que denota una adulteración sistemática y coordinada en el llenado de las actas de escrutinio”, señala el recurso.

Recurso de nulidad presentado por Juntos por el Perú ante el JNE.

“Solicito que se declare NULO el cómputo de votos de dichas mesas por haberse acreditado de forma irrefutable la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, consistentes en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”, indica el petitorio.

Como ejemplo, cita el caso de cinco mesas instaladas en la institución educativa Señor de los Milagros, en el distrito de José Leonardo Ortiz, Lambayeque, donde cada una habría registrado exactamente 125 votos para Fuerza Popular. Casos similares fueron reportados en locales de votación de Lima, Amazonas y Áncash.

Juntos por el Perú sostiene que este patrón respondería a un fenómeno conocido como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, mediante el cual se consignarían cifras previamente determinadas en lugar de reflejar el conteo real de los votos emitidos por los electores.