Resumen

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Pese a que aseguraron que iban a respetar los resultados, Juntos por el Perú presentó recurso de nulidad de mesas. (Foto: GEC)
Pese a que aseguraron que iban a respetar los resultados, Juntos por el Perú presentó recurso de nulidad de mesas. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso de nulidad de los resultados de 1.751 mesas de sufragio de la segunda vuelta presidencial, al considerar que “existen indicios razonables de fraude electoral y alteración de actas” en favor de Fuerza Popular.

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