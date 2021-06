El partido Perú Libre, que postula a la Presidencia de la República a Pedro Castillo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, afirmó que Luis Gutiérrez “no forma ni formó parte” de su equipo técnico, tras la polémica surgida porque dicho profesional lanzó duras críticas al planteamiento de un teleférico para Lima tras participar en la conferencia de prensa de expertos de la agrupación del lápiz.

El jueves, Luis Gutiérrez -quien afirmó que integra el equipo técnico- sostuvo que evalúa votar nulo en la segunda vuelta, luego de que Julián Palacín, vocero y coordinador en el tema de transportes y comunicaciones, propusiera la construcción de un teleférico para conectar todos los distritos de Lima.

“Estoy pensando si voto nulo porque eso es pura cutra. Soy parte del equipo técnico también y estoy absolutamente en contra de esa propuesta. Es penoso, no ha consultado con todo el equipo técnico”, mencionó, mientras Palacín estaba a pocos metros de él.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Perú Libre precisó que los miembros del equipo técnico encargados de brindar declaraciones a los medios de prensa son Hernando Cevallos y Pedro Francke.

“Asimismo se informa que el señor Luis Gutiérrez, cuyas declaraciones fueron tomadas como oficiales por algunos medios de comunicación, no forma ni formó parte del equipo técnico de Perú Libre”, subrayó.

Comunicado de Perú Libre. (Foto: Twitter)

Incluso el propio Cevallos aseguró en Exitosa Noticias que Gutiérrez Aparicio no es parte del equipo técnico de Perú Libre e incluso mencionó que “ni lo conoce” y “jamás” lo ha visto en las reuniones.

“Yo que he estado en varias reuniones del comité técnico, jamás lo he visto. Ese señor no está en los equipos técnicos, nunca lo he visto y me parece que estaba ahí justamente para tratar de generar la confusión de las propuestas”, manifestó.

Cevallos ratificó que quien toma las decisiones de las propuestas que alcanzan los expertos de los comités técnicos es Pedro Castillo y detalló que las propuestas de Julián Palacín serán evaluadas para considerarlas viables o no.

Aquí el video del incidente:

Propuesta de teleférico para Lima generó oposición dentro del equipo técnico de Perú Libre. (ATV)





Gutiérrez Aparicio en sus redes sociales ha publicado que participó en la primera presentación del equipo técnico del candidato presidencial y que decidió integrarse al grupo de científicos liderado por Modesto Montoya “para acompañar a Castillo”.

En otra oportunidad, incluso compartió una publicación de Pedro Castillo en la que se deja ver en el estrado oficial durante un mitin de Perú Libre.





