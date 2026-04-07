La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes 6 que el 52.23% de miembros de mesa se han capacitado para ejercer el cargo. Esto cuando falta apenas unos días para las elecciones generales del domingo 12 de abril.

Ello en el contexto de un proceso electoral que se caracteriza por el enorme tamaño de la cédula de votación, la cifra inédita de 35 candidatos presidenciales y el retorno a un Congreso bicameral.

El organismo electoral detalló que, de los 843.894 ciudadanos elegidos por sorteo para ser miembros de mesa, 435.970 ya se encuentran preparados para desempeñar ese cargo este domingo 12. Ellos serán responsables de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio de los votos.

Previamente, en declaraciones a “Tenemos que Hablar”, el podcast de El Comercio, Carla Cueva, subgerente de Capacitación y Formación del organismo electoral, afirmó que esta cifra corresponde al consolidado de este lunes, luego de las dos grandes jornadas de capacitación desarrolladas los domingos 29 de marzo y 5 de abril.

Cueva resaltó que la cifra de miembros capacitados, hasta el momento, es superior a la de los procesos del 2021 y el 2016 y recordó que, desde estas elecciones, cada mesa tendrá seis suplentes (antes eran 3), con la finalidad de garantizar su instalación y no recurrir al apoyo de los electores de la fila.

La representante de la ONPE resaltó que el objetivo del organismo electoral es que la cantidad de mesas con integrantes sin capacitar sea la más baja posible.

“Hasta la fecha tenemos el 3% de mesas cuyos integrantes no han asistido a ninguna capacitación [...] En las dos últimas semanas previas a la capacitación el aumento es progresivo, en esta última semana usualmente hay un repunte”, subrayó.

Adicionalmente, explicó que los ciudadanos que cumplirán esta función el 12 de abril, pueden capacitarse de manera virtual a través de capacitate.onpe.gob.pe (hasta el 11 de abril) o prepararse de manera presencial en las oficinas distritales o de los centros poblados.

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De acuerdo con la norma, todos los miembros de mesa deben estar presentes para la instalación de la mesa de sufragio, previsto para las 6:00 horas. Si concurren los titulares de la mesa, los suplentes proceden a emitir su voto y retirarse.

Cueva añadió también que la cifra de casos en los que un ciudadano de la fila tiene que asumir como miembro de mesa es muy baja y no pasa del 10%.

Aseguró que, si esta situación se presentara, deberá ser un elector de la misma mesa el que asuma la función. Quienes cumplan dicho rol recibirán un certificado de participación y una compensación económica.

En el caso de la entrega de credenciales a los miembros de mesa, la representante del organismo electoral indicó que la cifra alcanza el 70%, es decir, supera en un 20% a las capacitaciones.

ONPE ha explicado que las credenciales son notificaciones a quienes fueron escogidos por sorteo como miembros de mesa. Estas pueden descargarse a través de la página web del organismo electoral, recogerse en las oficinas descentralizadas (ODPE) y, en el último de los casos, entregadas en las direcciones consignadas en los documentos de identidad de los miembros de mesa.

Por otro lado, dio a conocer que el número de personeros capacitados es poco más de 2300 y que la acreditación corresponde a los partidos y al Jurado Nacional de Elecciones. Este Diario pidió a este ente electoral el consolidado de personeros capacitados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

Sobre la distribución del material electoral, Cueva dijo que hace dos semanas se inició con el despliegue en las zonas más alejadas del país y que culminará este viernes previo a la jornada electoral. El material será custodiado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Cueva recordó, además, que el proceso electoral se inicia a las 7 am y culmina a las 5 pm. Los ciudadanos que hayan ingresado al local de votación antes de las 5 pm podrán votar.

¿Por qué es importante que los miembros de mesa estén capacitados?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales José Naupari y Fernando Rodríguez, socio de Aklla Perú, señalaron que cuando los miembros de mesa están capacitados se reduce el margen de errores materiales y actas observadas y el escrutinio es más eficiente.

Indicaron, además, que cuando los personeros legales conocen cuáles son sus funciones entorpecen menos el desarrollo del proceso y que es responsabilidad de los partidos políticos acreditarlos y capacitarlos.

Rodríguez subrayó que esta no es una “elección sencilla”, pues se definirá al presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos. A todo esto, hay que agregar que existe el voto preferencial, la elevada cantidad de candidatos y el tamaño de la cédula.

En ese sentido, para Rodríguez el 52.23% es un porcentaje “bajo”.

“El rol del miembro de mesa va más allá de una simple formalidad operativa. El miembro de mesa es el garante de la voluntad popular. Es quien llena la cédula y el escrutinio. Un mal llenado o reconocimiento de un voto genera un problema. Esta responsabilidad es critica si solo el 50% ha recibido la capacitación. Esto va a incrementar el riesgo de errores materiales y actas observadas”, aseveró.

Rodríguez remarcó también que “en la mesa el que manda es el presidente” y que el personal de ONPE ni JNE pueden intervenir a decirles qué tienen que hacer. “Esa sería una clara intromisión en el proceso electoral”, subrayó.

Algo que preocupa, a juicio de Rodríguez, es que solo hay capacidad para seis personeros por salón en una elección en la que hay más de 30 partidos participando. “Muy probablemente hay zonas donde habrá más de seis personeros que quieran estar presenciando los actos y eso, ojalá no, puede ser un germen de problemas, como denuncias de fraude e irregularidades”, acotó.

“Cada uno de los personeros debe ir con un carnet del partido que los habilita a estar ahí. La labor del personero es cautelar la labor de los miembros de mesa sea correcta, que se respete la voluntad de los electores que sufragaron en esa mesa, no cuestionar todo o impugnar todo, pero en la practica - muchas veces- eso no ocurre”, puntualizó.

A su turno, Naupari dijo que “un miembro de mesa capacitado va a tener menor probabilidad de cometer errores y eso reduce la cantidad de actas observadas”.

“La finalidad es coadyuvar a que ciudadanos y ciudadanas puedan utilizar de forma adecuada su derecho de sufragio, pero sobre todo a reducir el margen de riesgos y errores”, afirmó.

En el caso de los personeros, según explicó Naupari, lo que se busca es que estén capacitados para que conozcan sus funciones y no terminen entorpeciendo, debido a su desconocimiento, la labor de los miembros de mesa.

“Con ello, el sufragio sería mucho más fluido y se reduciría también el número de actas observadas y el número potencial de nulidades. Habría también menos posibilidades de recuento de votos y en menos tiempo se conocerían los resultados definitivos”, agregó.

“Lo que queremos es un resultado célere y de esa forma no exista ningún atisbo de duda de que exista algún fraude. Con personeros capacitados es una oportunidad para reducir ese margen de demoras”, reiteró.

No obstante, señaló que, en primer lugar, la responsabilidad de capacitar a los personeros es del partido político, pues ellos son los que los están acreditando. Y que se debe tomar en cuenta que los personeros de mesa se pueden acreditar incluso el mismo día.