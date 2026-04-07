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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes 6 que el 52.23% de miembros de mesa se han capacitado para ejercer el cargo. Esto cuando falta apenas unos días para las elecciones generales del domingo 12 de abril.

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