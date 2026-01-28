El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que no existe sustento para una censura ni para una vacancia presidencial contra el jefe de Estado, José Jerí. Según indicó, el mandatario no ha cometido delitos que justifiquen una salida constitucional anticipada.

En ese sentido, el primer ministro fue enfático al descartar cualquier intento de censura. “Definitivamente la censura no procede. El presidente ha juramentado y está en ejercicio del cargo, por tanto, no puede ser objeto de una censura”, sostuvo.

Álvarez Miranda también se refirió a la figura de la vacancia. Señaló que esta solo aplica en casos excepcionales. “Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso de un presidente de la república que haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito”, afirmó.

Cabe recalcar que, hasta el momento, el Congreso ha recibido siete mociones dirigidas contra el presidente José Jerí.

En estos planteamientos se cuestionan presuntos encuentros no consignados en la agenda oficial con el empresario Zhihua Yang, los cuales, según los legisladores que los impulsan, afectarían los principios de transparencia, rendición de cuentas y la prioridad del interés público.

Investigación en curso

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, citará al presidente José Jerí para que brinde su declaración en el marco de una investigación preliminar por reuniones con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. La diligencia está prevista para este viernes 30 de enero en Palacio de Gobierno y está relacionada con presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.