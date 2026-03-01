Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Exescolta de José Jerí afrontará juicio por presunta pertenencia a red de prostitución. (Foto: Captura/Punto Final)
Por Redacción EC

Un comandante de la Policía Nacional que formó parte del equipo de seguridad de José Jerí deberá afrontar un juicio oral por presunta pertenencia a una red criminal dedicada a favorecer la prostitución en Lima Norte.

