Un comandante de la Policía Nacional que formó parte del equipo de seguridad de José Jerí deberá afrontar un juicio oral por presunta pertenencia a una red criminal dedicada a favorecer la prostitución en Lima Norte.

Así lo reveló el programa dominical Punto Final, que informó que el oficial mantiene la condición de acusado en un proceso por crimen organizado.

Se trata de Heriberto Jara Vilca, quien durante la gestión de Jerí estuvo a cargo de su custodia en la capital y en sus desplazamientos oficiales. Según el reportaje, el oficial no solo integró el Grupo Terna, sino que fue investigado por su presunta participación en la organización denominada “Las bebés de Lima Norte”.

El caso se originó en diciembre de 2020, cuando el Ministerio Público ejecutó un operativo simultáneo que incluyó el allanamiento de 23 inmuebles y la detención de varios investigados, entre ellos el oficial, conocido con el alias “Norteño”. En ese momento se desempeñaba como jefe del Grupo Terna Norte 1.

Según la tesis fiscal expuesta en el reportaje, el comandante habría coordinado con la presunta cabecilla de la red, María Alejandrina Galoc Gaslac, apodada “La China”, para alertar sobre intervenciones policiales y así evitar que los locales vinculados a la organización fueran intervenidos.

La red, denominada “Las bebés de Lima Norte”, es investigada por favorecer la prostitución en distintos distritos de la capital.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte dictó en su momento nueve meses de prisión preventiva contra el oficial. Actualmente, la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas lo mantiene con la condición de acusado por el delito de pertenencia a banda criminal.

Consultado por el programa, el comandante rechazó las imputaciones y aseguró que el proceso estaría próximo a archivarse. Sin embargo, el Ministerio Público precisó que no ha sido absuelto y que el caso continúa en trámite.

Respecto a su designación como parte del equipo de seguridad presidencial, Jerí fue consultado por el dominical.

“No tengo que saber todo los antecedentes del personal que dispone la misma dirección para que trabaje en una dependencia”, respondió.

“No voy a estar preguntando a uno qué tipo de actividades previas en su vida personal o profesional han desempeñado, porque se entiende que si continúa en servicio es porque todavía la investigación no ha concluido o no se ha determinado el tipo de responsabilidad; porque si sigue todavía en servicio es porque no ha sido dado de baja”, añadió.