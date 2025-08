El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, afirmó que Juan José Santiváñez, jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, “no tiene poder de decisión” en el Gobierno de la mandataria Dina Boluarte y no sustituye a ningún ministro.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que Santiváñez Antúnez “no invade las competencias” de ningún otro funcionario y su labor se circunscribe a “asesorar y a cumplir algunos encargos” de Boluarte Zegarra.

“El doctor Santiváñez no tiene poder de decisión. Su tarea se circunscribe solamente a asesorar y a cumplir algunos encargos de la señora presidenta y evidentemente el Gobierno tiene. No va más allá de la tarea. No sustituye a ningún ministro y no invade las competencias de ningún funcionario del país, que quede claro”, expresó.

Consultado sobre una supuesta injerencia de Santiváñez en el Gobierno y tensiones con otros integrantes del Gabinete Ministerial y del Ejecutivo, Arana remarcó que el exministro del Interior y los demás funcionarios “tienen claras sus competencias”.

“No significa que tenga poder de decisión. El doctor Santiváñez y este Gobierno también tienen claro que cualquier funcionario tiene claras las competencias y los atributos que debe desarrollar. No hay más”, enfatizó.

Semanas atrás “Cuarto Poder” reveló que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, encabezada por Juan José Santivañez, le costaría cerca de S/ 900 mil anuales al erario público solo en planillas.

Solo los dos especialistas en monitoreo ganan S/ 11.970 mensuales cada uno, y los dos analistas, S/ 7.135. La secretaria y el asistente perciben S/ 4 mil y S/ 3 mil, respectivamente.

A esta estructura se suma una asesora externa contratado bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), es decir, fuera de planilla, con un sueldo superior a los S/ 15 mil al mes.

El cargo es ocupado por Linnet Echegaray, llegada del Ministerio del Interior, quien cobró más de S/ 21 mil entre mayo y junio. Ella fue asesora II del despacho ministerial de Santiváñez en el Ministerio del Interior hasta abril pasado.

Antes, el puesto fue ocupado por Erick Caso Giraldo, exjefe de asesores de Juan José Santivañez, quien luego fue designado secretario general del Mininter tras la censura de su anterior titular por el Congreso.