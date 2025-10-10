La designación de José Jerí como nuevo presidente del Perú en reemplazo de Dina Boluarte, vacada por el Congreso la madrugada del viernes, fue destacada por Fernando Andrade, dirigente de su partido político Somos Perú.

El también exalcalde de Miraflores saludó la gran responsabilidad que asume desde, y recordó su llegada a la organización que lidera.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Nosotros abrimos el partido a la gente joven, y hoy Jerí, que fue uno de ellos, es presidente del Perú”, dijo en declaraciones a Canal N.

“Su éxito será el éxito de todos. Necesitamos que al Perú le vaya bien, y eso solo se logrará con unidad”, añadió Andrade.

Por otro lado, ante el anuncio de próximas movilizaciones de la denominada ‘Generación Z’, se dirigió a sus integrantes y los exhortó a marchar pacíficamente.

“Los jóvenes deben participar desde dentro, no lanzar piedras desde fuera”, apuntó.

Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.