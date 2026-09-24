Presidente del Consejo de Ministros visitó las obras en el puente Santa Rosa en El Callao. (Foto: PCM)
Presidente del Consejo de Ministros visitó las obras en el puente Santa Rosa en El Callao. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respondió a las críticas de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, a las declaraciones de Keiko Fujimori durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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