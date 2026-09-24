El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respondió a las críticas de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, a las declaraciones de Keiko Fujimori durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tello cuestionó las afirmaciones de la mandataria sobre los procesos judiciales contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo y sostuvo que estas vulneraban la labor y autonomía de los magistrados. La titular del Poder Judicial incluso pidió a Fujimori que se retractara.

Al respecto, Galarreta sostuvo que las declaraciones de la presidenta no implicaron un cuestionamiento a la autonomía del Poder Judicial.

“ En un país democrático es positivo que si una autoridad dice una cosa, otra autoridad tiene una opinión distinta. No queremos países uniformes, queremos un país libre ”, manifestó.

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Luis Galarreta, jefe de PCM: La presidenta Keiko Fujimori ha dejado claro su respeto a la autonomía de poderes. No ha generalizado, ni cuestionado y menos ha dicho qué debe hacer el Poder Judicial



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El premier afirmó que Fujimori ha dejado clara su posición respecto de la separación de poderes y la independencia judicial.

“Además, la presidenta Keiko Fujimori ha dejado en claro su respeto a la autonomía de poderes, si ustedes revisan el texto”, señaló.

Galarreta sostuvo que, en un sistema democrático, las autoridades pueden expresar una opinión sobre decisiones judiciales sin que ello suponga una intervención en las funciones de los magistrados.

“En un país democrático, el hecho de opinar sobre la sentencia de un juez no quiere decir que interfiera en la independencia del Poder Judicial”, afirmó.

En esa línea, recordó el caso del vicealmirante Luis Giampietri y su situación judicial posterior a su participación en la operación de recuperación del penal de El Frontón.

“Giampietri terminó su vida en silla de ruedas yendo al Poder Judicial a firmar cada dos meses, eso porque se enfrentó en el Frontón”, señaló.

El jefe del Gabinete agregó que mantiene su respeto por la institución judicial, aunque reconoció que Tello pudo sentirse incómoda por las declaraciones de la presidenta.

“Le tengo respeto a la presidenta del Poder Judicial, puede haber interpretado o haberse sentido incómoda, pero las palabras de la presidenta son claras, ni ha cuestionado la autonomía del PJ”, sostuvo.