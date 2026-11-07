Este Diario identificó que al menos 43 personas con inscripciones vigentes o suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ingresaron al Parlamento desde el inicio de la gestión para reforzar su estrategia. Son al menos siete organizaciones implicadas las que han buscado reunirse con legisladores mediante visitas al Congreso, encuentros, asambleas y movilizaciones para impulsar sus demandas. A ello se suma una asamblea convocada en Abancay con participación de congresistas, en la que también se promovió la ampliación del Reinfo.

La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), presidida por Máximo Adolfo Franco Béquer, es una de las organizaciones que mantiene una presencia recurrente en el Legislativo. Sus dirigentes han sostenido encuentros con diputados de distintas bancadas, entre ellas Juntos por el Perú y Ahora Nación. Desde el inicio de la actual legislatura, Franco registra 13 ingresos al Congreso.

Nuevos gremios

A los gremios de mayor trayectoria y presencia pública, como Confemin, la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Pataz (AMA Pataz) y la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), se suman agrupaciones como la Confederación Nacional de Mujeres Seleccionadoras de Mineral Aurífero del Perú (Conasmape), la Federación Regional de Mineros Artesanales de La Libertad (Fremarlib) y organizaciones de representación nacional, como Macrosur y Macronorte, que agrupan a distintas bases.

Sus representantes han acudido a despachos parlamentarios y participado en reuniones y audiencias para plantear demandas relacionadas con la formalización minera, la nueva Ley MAPE y la continuidad del Reinfo. En ese escenario, la Comisión de Energía y Minas se ha convertido en uno de los principales espacios para estas organizaciones.

Según los registros de visitas, la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, es la parlamentaria que más veces ha recibido a los mineros informales. Le sigue Helard Sonco Villanueva, de Ahora Nación, con nueve registros. En tanto, Jessica Pérez Quispe y Analí Márquez Huanca, ambas de Juntos por el Perú, registran siete cada una.

La presencia de estos gremios también se ha extendido a espacios fuera del Parlamento. Uno de los casos es el de la Federación de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (Fedecim), presidida por Hernán de la Cruz Enciso.

Para las elecciones generales del 2026, la organización eligió como candidato a diputado a Jesús Pérez Alccahuamán, quien finalmente resultó elegido y ahora lleva al Congreso las demandas de su gremio.

Precisamente en setiembre, Fedecim organizó en Abancay la Segunda Audiencia Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales. El encuentro congregó a miles de mineros de distintas provincias del sur y contó con la participación de los senadores Jaime Quito y Andrés Ramos (Juntos por el Perú), así como de los diputados Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú) y Raúl Camargo Porta (Obras). La presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes, también participó mediante una videollamada.

Uno de los principales puntos de la audiencia fue la propuesta de ampliar el Reinfo hasta el 2030, presentada por el diputado Pérez. También se abordaron la nueva Ley MAPE, la realización de un censo nacional de pequeños mineros y mineros artesanales, los procedimientos para obtener permisos de uso de explosivos y una propuesta de ley de preferencia para comunidades indígenas.