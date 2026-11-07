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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Delsy Loyola Jorge

En medio del debate de la nueva Ley MAPE, distintos gremios de mineros informales han intensificado sus gestiones ante el Congreso para impulsar cambios en el proceso de formalización minera y conseguir una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) –cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026– hasta el 2030.

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