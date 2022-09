El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo dijo que promoverá una censura contra la Mesa Directiva del Poder Legislativo, luego de la difusión de audios en los que se oye a César Acuña exigir a Lady Camones que se agilice la aprobación de una ley que beneficie su candidatura en La Libertad.

“Voy a conversar con mi bancada y espero que otras bancadas también se puedan sumar para plantear la censura de la Mesa Directiva si es así como están manejando las cosas, la señora Camones y quienes la acompañan no tienen derecho a estar un minuto más dirigiendo los destinos del Congreso”, señaló durante el debate en el pleno este viernes.

El portal Epicentro difundió audios donde se oye a César Acuña presionar a la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y otros miembros de la bancada Alianza Para el Progreso (APP) para que se agilice la iniciativa del Ejecutivo para crear el distrito de Alto Trujillo, ya que esto lo beneficiaría como candidato en La Libertad.

“Lo peor aquí es que (César Acuña) da órdenes a la presidenta del Congreso. No podemos pasar por alto esta situación. Con esto es suficiente para censurar a la presidenta del Congreso porque no está en agenda los intereses de la patria, no está en agenda los intereses de la mayoría”, advirtió Bermejo.

El parlamentario también destacó el proyecto de ley sobre el proyecto Chavimochic que fue aprobado por el Congreso el jueves 1 de setiembre y que también es conversado por Acuña y Camones.

“Los proyectos no pueden ser evaluados según conveniencia electoral de ningún partido político. Aquí están asegurándole la campaña del señor Acuña”, concluyó el congresista de Perú Democrático.

Lady Camones y César Acuña en audios

El portal Epicentro TV difundió grabaciones de un evento partidario que se llevó a cabo esta semana en la cual participó Camones, así como asesores y congresistas de APP. Ahí, el excandidato presidencial y ahora postulante para gobernador regional exige que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, osea, nos ha dado la pelota”, se le oye decir a Acuña.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, son las instrucciones que da el candidato de APP.