El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes que el expresidente Alejandro Toledo Manrique, recluido en el penal de Barbadillo, mantiene un estado de salud estable y bajo estricta supervisión médica, luego de que el exmandatario solicitara ser trasladado a una clínica durante una audiencia judicial.

La institución penitenciaria precisó que Toledo presenta un cuadro clínico y hemodinámico sin alteraciones relevantes, con sus enfermedades crónicas controladas y sin cambios en la evolución de su tratamiento. “Cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa. Asimismo, recibe control periódico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal de enfermería las 24 horas del día”, detalló en un comunicado.

Ello, luego de que, durante la audiencia vinculada al proceso que busca anular la condena de 20 años y seis meses de prisión en su contra por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados al caso Odebrecht, Toledo expusiera sobre su estado de salud con tono afectado y con los ojos llorosos.

“Ahora me encuentro muy complicado de salud. He llegado a 190 grados de presión arterial cardiaca y tengo un cáncer. Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado. Tengo un problema serio de ansiedad y tomo 16 medicinas diarias”, declaró ante el tribunal.

Comunicado del INPE

Según explicó, sus problemas de salud no comenzaron en el penal de Barbadillo, sino desde su permanencia en Estados Unidos, donde fue atendido en el hospital de la Universidad de Stanford. “Tengo un cáncer, aquí. Se ha iniciado un proceso de sangrado”, dijo mientras señalaba su abdomen y añadió que lleva un tratamiento para contrarrestar su ansiedad.

Ante los pedidos del exmandatario, el INPE subrayó que continuará actuando “conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la salud, como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria”.

Vale precisar que recientemente el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Poder Judicial (PJ) emitir una nueva resolución para que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) reciba atención médica en una clínica privada.

En su resolución, determinó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate deberá ejecutar una sentencia previa sobre la solicitud de Toledo Manrique, tras recordar que el 16 de abril de 2024 declaró fundada en parte la demanda que presentó por vulneración de los derechos a la salud e integridad personal.







