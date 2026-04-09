Víctor Rico, jefe de la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú, indicó que el proceso electoral 2026 contará con 97 observadores, provenientes de 22 países del hemisferio.

“Al principio de este mes hemos empezado el desplazamiento de la misión de la observación electoral de la Organización de Estados Americanos que llega a 97 observadores de 22 países de nuestro hemisferio”, manifestó.

A su vez, el representante de la OEA precisó que los observadores se desplazarán entre los 24 departamentos del Perú, más la provincia constitucional del Callao.

“Vamos a estar presentes en los 24 departamentos, incluido la Provincia Constitucional del Callao, y vamos a estar presentar en algunas ciudades de los países donde residen ciudadanos peruanos”, dijo Rico.

Estos colegios suspenderán sus clases durante fechas clave y válidas por las Elecciones Generales 2026. (Fuente: El Peruano)

Víctor Rico apuntó que los observadores electorales de la OEA estarán todo el día en los comicios. “Vamos a estar presentes, a lo largo del día, en los recintos electorales para observar la votación desde el momento en que se instalen las mesas electorales”, finalizó.