Resumen
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Víctor Rico, jefe de la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú, indicó que el proceso electoral 2026 contará con 97 observadores, provenientes de 22 países del hemisferio.
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