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Jefe de la misión de la OEA aseguró que, desde principios de abril, han llegado 97 observadores electorales para los comicios peruanos de este 12 de abril. Foto: X/JNE
Jefe de la misión de la OEA aseguró que, desde principios de abril, han llegado 97 observadores electorales para los comicios peruanos de este 12 de abril. Foto: X/JNE
Por Redacción EC

Víctor Rico, jefe de la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú, indicó que el proceso electoral 2026 contará con 97 observadores, provenientes de 22 países del hemisferio.

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