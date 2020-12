Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro, ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú (PP) y cabeza de lista al Congreso en Lima por dicha agrupación, a quien sindica como el líder de la presunta organización criminal Los Gánsteres de la Política, que habría operado para en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

El pedido de prisión preventiva se formuló luego de que la fiscal Castro formalizó la investigación preparatoria contra Luna Gálvez y otras doce personas por presuntos delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios y contra la fe pública.

Fuentes vinculadas a la investigación han informado a El Comercio que en el transcurso de esta investigación preparatoria se estaría incluyendo al partido político Podemos Perú como persona jurídica a investigar.

La decisión de la fiscal Sandra Castro para requerir la prisión preventiva se fundamenta en graves elementos de convicción cometidos por la presunta organización criminal que ha quedado descrito en el documento de formalización al que accedió este Diario.

El requerimiento, que también alcanza a Oscar Abraham Nieves Vela (exasesor externo de la Onpe), Fernando Teodoro Obregón Mansilla (exgerente de la Gerencia de Gestión Electoral de la Onpe) y Laura Silva Seminario (exsubgerente de Onpe y exfiscal), será evaluado este jueves, por el juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz.

No se trata del primer pedido de prisión preventiva que afrontará José Luna Gálvez, ni tampoco la única investigación en su contra. En febrero pasado, la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó dicha medida contra el excongresista y el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. La fiscalía considera que habrían ejecutado actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito procedente de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a fin de darles una apariencia legal. Al final, el PJ dictó comparecencia con restricciones para Luna.

-Imputaciones contra el líder de Podemos Perú-

Según las imputaciones del Ministerio Público, a José León Luna Gálvez se le atribuye constituir e integrar la presunta organización criminal “Los Gánsteres de la Política”, siendo el líder, financista y hombre clave de la red criminal.

Siendo el presunto cabecilla, intervino en la compra de voluntad de los funcionarios y/o servidores públicos para que actúen en función a sus intereses, “empleando su poder económico a través de la universidad privada Telesup”.

La fiscal Castro explica en el documento que las imputaciones contra Luna Gálvez iniciaron tras la declaración del postulante a colaborador eficaz identificado con el código CE-2109-2018 en otra investigación (Los Cuellos Blancos del Puerto).

Dicha información, agrega, ha sido corroborada vía fuente abierta (reportajes, notas periodísticas, redes sociales, etc) y fuente cerrada (informes policiales, documentación reservada, cruce de información con entidades, etc).

La fiscal agrega que el líder de Podemos Perú habría otorgado beneficios económicos a los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (ex CNM) Guido Aguila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos a través de los contrato simulados con la Universidad Telesup.

El 6 de diciembre, El Comercio reveló que el exjefe de Onpe -pieza clave en las investigaciones- se acoge a la confesión sincera (Foto: USI)

Dichos actos delictivos, habría sido para que los exconsejeros influyan y voten a favor del nombramiento de Adolfo Carlo Magno Castillo Meza como jefe nacional de la Onpe, en 2017.

Además, señala la fiscal, a través del exasesor José Luis Cavassa Roncalla y con la presunta influencia del fiscal supremo suspendido Tomás Gálvez, se habría gestionado un voto favorable del exconsejero Hebert Marcelo. Y que, Cavassa, junto a Óscar Nieves y Fernando Obregón (exasesor del CNM) habrían gestionado el voto favorable de los exconsejeros Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.

La fiscal ha sustentado dichas imputaciones con informes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de noviembre y diciembre, la declaración del aspirante a colaborador eficaz CE-2109-2018, la declaración del testigo protegido con código TP-01-2020, la declaración del exjefe de la Onpe, Adolfo Castillo Meza, el informe 106-A-2019-DIRNIC-DIVIAC_DEPATEC de fecha 29 de julio del 2019, que contiene vinculación de las llamadas entre José luna Gálvez y José Cavassa, los contratos de locación de servicios entre Telesup, entre otros.

-Buscaban hegemonía del poder-

El 11 de setiembre, la fiscal Sandra Castro, a cargo del caso, llegó hasta la sede de la Onpe para realizar diligencias en el marco de la investigación contra José Luna Gálvez.

Pero, ¿cuál era la finalidad de la mencionada organización criminal que habría liderado José Luna Gálvez? Según lo ha explicado la fiscal en la formalización de la investigación preparatoria todo habría iniciado en abril del 2016, cuando el excongresista decidió fundar su propio partido y procedió a la compra del kit electoral de adherentes ante la Onpe.

“A partir del 26 de abril del 2016 acontece una serie de hechos, los cuales evidencian un presunto accionar ilícito organizado para lograr el objetivo inmediato de inscribir el partido político del señor Luna Gálvez”, sostuvo la fiscal Castro.

Luego de ello, buscó que Adolfo Castillo Meza sea designado jefe de Onpe, usando sus influencias en el exCNM y con el apoyo de sus operadores políticos.

Cuando Adolfo Castillo Meza tomó posesión del cargo como jefe de Onpe, en marzo del 2017, este habría dispuesto el nombramiento de personas al interior de la institución para que pudieran servir a los intereses de la presunta organización criminal.

En ese momento, la finalidad específica fue lograr la inscripción del partido político fundado por Luna Gálvez a través de un presunto trato preferencial.

“El procedimiento de la inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú se habría realizado de forma ilegal gracias a la intervención de personajes instalados en áreas críticas de la Onpe”, se explica.

Argumentos de la fiscal Sandra Castro, contra José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú.





En la actualidad, según la investigación realizada junto con la Policía Nacional -a través de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin)- se expidió un reciente informe 070-2020-Dirnic-PNP, el espacio de actuación de “Los Gánsteres de la Política” sería el ejercicio del poder político y económico.

Por ello, su programa criminal comprendería la comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios (cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal), así como delitos contra la fe pública (falsificación de documentos).

“La presunta organización criminal tiene como finalidad la obtención del poder político y económico, a través de la compra de voluntades de altos funcionarios para fidelizarlos y que estos a su vez nombren a las autoridades públicas propuestas por la red criminal para que sirvan a sus intereses. De esta manera tener hegemonía en los poderes y en las diversas instituciones públicas”, afirmó la fiscal.





Esta es la estructura de la presunta organización política Los Gánsteres de la Política, según la fiscalía:

(Infografía: El Comercio)





-Piden levantar su secreto de comunicaciones-

De otro lado, la fiscal Sandra Castro, dispuso declarar el caso complejo por un espacio de 36 meses, a fin de desarrollar una cantidad significativa de diligencias y teniendo en cuenta que los hechos habrían sido cometidos por integrantes de una presunta organización criminal.

En esa línea, para el caso de Luna Gálvez, dispuso solicitar ante el Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de cuatro teléfonos vinculados a dicho investigado, que fueron incautados el 7 de noviembre del 2020 en una clínica local donde se encontraba, en su domicilio en el distrito de Santiago de Surco y en el local del partido político Podemos Perú en el Cercado de Lima.

Argumentos de la fiscal Sandra Castro, contra José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú.

También ha dispuesto solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, el deslacrado de los equipos informáticos incautados, los documentos de la organización política incautados, los archivos de los padrones de afiliados incautados, deslacrado de los documentos hallados en el local de la Universidad Telesup de Santa Beatriz.

Ademas, programó tomar la declaración del excongresista y secretario general nacional de Podemos Perú, Enrique Wong Pujada, de la expersonera legal del partido político Podemos Perú, Sandra Salas Rodríguez, al excoordinador del proceso de examen de la convocatoria para la elección del jefe de Onpe en 2017, diligencia solicitada por la defensa del investigado José Luna; entre otros.

-No hay peligro de fuga ni obstrucción-

El abogado Mateo Castañeda, defensa legal de José Luna, dijo a El Comercio que se encontraban analizando el requerimiento y la respuesta al pedido sería en la diligencia de este jueves.

No obstante, explicó que en términos generales “rechazan este requerimiento de prisión porque la consideramos apresurada y la consideramos exagerada”. Ello, alegó, porque no es necesario poner en prisión a estas cuatro personas para desarrollar con normalidad lo actos de la investigación, puesto que durante la etapa preliminar las diligencias no han tenido contratiempos.

Sostuvo que la formalización de la investigación preparatoria por parte de la fiscalía, se realizó para evitar la acumulación de las dos investigaciones que se siguen contra su patrocinado. Explicó que habían solicitado a la fiscal Sandra Castro y a la Fiscalía de la Nación que las carpetas en las que Luna Gálvez, es investigado se unifiquen ya que se trata de los mismos hechos.

“Comenté que es innecesaria porque el siete de noviembre, cuando se produce la detención preliminar que luego fue anulada; en ese momento se dijo que era urgente y necesario. Ahora, un mes después de esa frustrada detención se demostró que mi patrocinado no iba a fugar del país y que no ha obstaculizado la acción de la fiscalía”, afirmó.

Agregó que postular una “hegemonía del poder” por parte de su patrocinado, cuyo partido político tiene representación en el Congreso de la República, no puede ser considerado como medida de obstrucción ya que solo son 11 de 120 congresistas.

A ello se suma, que Luna Gálvez es actual candidato al Congreso por Lima, lo cual -añadió- es señal de que no va a fugar del país.

Según Castañeda Segovia, su patrocinado está enfermo desde el 2014 y tuvo una intervención quirúrgica antes de que se ejecutara la detención preliminar en noviembre. Finalmente, afirmó que confían en la administración de justicia y debido proceso.

El 14 de noviembre, la Primera Sala de Apelaciones Nacional Permanente decidió revocar la detención preliminar que venía cumpliendo José Luna Gálvez, desde el pasado 7 de noviembre. El excongresista había sido detenido, junto a otras cinco personas, como parte de la investigación de Los Gángsteres de la Política.

