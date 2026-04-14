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Los idos de abril

El voto ciudadano castigó este domingo a César Acuña, José Luna y otros.

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    José Luna Gálvez y César Acuña
    José Luna Gálvez y César Acuña

    Sin duda, dos grandes perdedores del domingo han sido César Acuña y José Luna. Después de décadas de protagonismo político y marcada ineptitud, los líderes de Alianza para el Progreso y Podemos Perú figuraron en ‘Otros’ en el conteo rápido de Datum y sus partidos tampoco lograron pasar la valla para diputados y senadores.

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