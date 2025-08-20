El Poder Judicial programó para el miércoles 27 de agosto la audiencia en la cual se escucharán los alegatos finales del exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, en la última parte del juicio por el caso Ecoteva.

Así lo anunció la magistrada Josefa Izaga, jueza Especializada titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de escuchar los alegatos finales de Toledo Manrique.

El exmandatario participó en la audiencia de manera virtual desde el penal de Barbadillo acompañado por su abogado, Roberto Su, pero se extendió más tiempo del que la sala le otorgó inicialmente.

Luego de aproximadamente una hora, Toledo culminó sus descargos finales negando todos los cargos, las imputaciones que hizo en su contra el fallecido Josef Maiman sobre el pago de sobornos por parte de Odebrecht, y aseguró que él no se benefició con este dinero, sino que los montos fueron blanqueados a través de maniobras internacionales por Maiman.

Avraham dan On brindará sus alegatos finales en el juicio por el caso Ecoteva. (Justicia TV)

“Se van a enterar y a Dios gracias existe esta comisión que se ha creado en el Congreso para estudiar el caso Odebrecht en el Perú. El señor Barata ha tstificado que él le ha dado dinero a Maiman y sabemos la transferencia que ha hecho, sabemos en qué banco está, cuando dinero está y a nombre de quién y nunca encontrarán en esa ruta algún dinero que me hayan dado a mí. Niego rotundamente la acusación y la carencia de seriedad de algunos miembros de la Fiscalía de la Nación“, aseguró.

La jueza a cargo de la audiencia anunció que, debido a la extensión de los alegatos de Alejandro Toledo, se podrá escuchar a Dan On recién el 27 de agosto en la tarde a las 2:15 p.m.

Luego de los alegatos finales, se deberá anunciar la fecha en la cual se darán a conocer las conclusiones y la sentencia de este caso.