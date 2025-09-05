La defensa legal de Daniel Urresti, quien está cumpliendo 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, pidió que se anule todo el proceso penal y su condena por este caso a través de la ley que restringe la figura de delitos de lesa humanidad.

Ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, el abogado Miguel Ángel Soria sustentó una apelación a la decisión de rechazar variar la pena privativa de libertad, pero principalmente se abocó a plantear que la ley 32107, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, permitía solicitar que se anule todo el juicio contra Urresti Elera.

“Los hechos del caso Bustíos Ocurrieron en el año 1988. El Estatuto de Roma de la convenció que se aprobó por Naciones Unidas fue en 1988 y entró en vigor recién en el año 2002, 14 años después de los hechos”; señaló en la audiencia virtual de este viernes 5 de setiembre.

En respuesta, el Ministerio Público pidió rechazar este pedido y recordó que en el Perú y sobre todo en este caso específico no debería ser aplicable la norma que restringe la figura de lesa humanidad, al destacar que en el juicio el Poder Judicial se basó no solo en el Estatuto de Roma ni en la figura de retroactividad para condenar a Daniel Urresti.

Al finalizar la sesión, el juez Máximo Maguiña, quien dirigió la audiencia virtual, dejó la causa a voto.

Urresti fue condenado el 12 de abril de 2023 por el asesinato de Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, y por tentativa de homicidio contra Eduardo Rojas Arce.

ANP demanda que Poder Judicial rechace pedido de Daniel Urresti

Ante este pedido por parte de Daniel Urresti, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su profunda preocupación y pidió a las autoridades que no apliquen la ley que permitiría dejar en libertad a los responsables del crimen contra ambos periodistas.

“Recordamos que dicha ley ha sido ampliamente rechazada por expertos e instituciones nacionales e internacionales, por ser abiertamente contraria al derecho internacional. Tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establecen con claridad que estos delitos no prescriben. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha manifestado que esta ley no debe aplicarse y ha instado a los jueces peruanos a ejercer control de constitucionalidad y de convencionalidad”, destacaron en un comunicado al recordar que en más de 40 solicitudes similares, los jueces han decidido no aplicar esta norma.

Por eso, específicamente demandan a los magistrados a ratificar la posición del Ministerio Público y rechazar como improcedente la solicitud de Uresti.