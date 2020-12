Conforme a los criterios de Saber más

El abogado de Elard Tejeda –dueño de Obrainsa, compañía investigada por el ‘Club de la construcción’– habla por primera vez con un medio sobre el caso de su defendido. Niega que el fiscal Germán Juárez, del equipo Lava Jato, lo haya presionado a él o a su cliente para declarar en contra de Martín Vizcarra cuando era presidente, como afirmó un periódico. Además, hace un anuncio. “A raíz de lo que ha ocurrido últimamente, el señor Elard Tejeda Moscoso ha autorizado el develamiento formal de su identidad como colaborador del Ministerio Público. Esto prácticamente es un secreto a voces, debido a que se ha vulnerado la reserva de su identidad en algunas notas periodísticas publicadas en otros medios de comunicación, lo cual no es un hecho menor”, dijo Roy Gates antes de iniciarse la entrevista.

-Ahora que se puede mencionar que su defendido es aspirante a colaborador eficaz, le pregunto si el señor Elard Tejeda y usted fueron coaccionados por el fiscal Germán Juárez para que él declare en contra del entonces presidente Martín Vizcarra.

Eso es lo que se ha dicho, pero eso es absolutamente falso. Yo fui contactado por la familia del señor Elard Tejeda Moscoso aproximadamente a mediados de setiembre de este año. Nos entrevistamos, me narraron diversos hechos y revisamos distinta documentación. Al evaluar que las afirmaciones que realizaban podían ser suficientemente corroboradas, nosotros presentamos un escrito a la fiscalía del doctor Germán Juárez poniendo a derecho al señor Elard Tejeda, contra quien había una orden de prisión preventiva desde el inicio del proceso conocido como el ‘Club de la Construcción’.

-¿Entonces fueron ustedes los que se acercaron al despacho del equipo especial Lava Jato?

Nosotros presentamos un escrito al fiscal porque el señor Elard Tejeda tenía algunas dolencias médicas que ameritaban una atención en una clínica y un internamiento. Entonces lo ponemos a disposición de la fiscalía, informando el lugar donde estaba internado el señor Tejeda. Días después, el fiscal va al local médico y se le comienza a tomar su declaración.

-¿Hubo un acuerdo previo entre usted, el señor Tejeda y la fiscalía?

No existía ningún acuerdo [...]. Cuando presentamos un escrito a la fiscalía poniendo a derecho al señor Tejeda, le solicitamos expresamente en el escrito la continuación del proceso de colaboración eficaz que se dejó en el 2018. Esa continuación del proceso evidentemente implica la toma de la declaración, por eso es que el fiscal va a la clínica para tomar su declaración. Estamos hablando de una persona que había estado dos años con un mandato de prisión, entonces lo lógico es que un fiscal se acerque a interrogar.

-¿Cuándo presentan el escrito?

Con cargo a confirmarlo, si no me equivoco fue el 28 de setiembre [...]. La primera declaración del señor Tejeda ocurre el 29 de setiembre. Pero desde el primer momento tuvo custodia policial y esto fue de conocimiento del juzgado correspondiente, el juzgado de investigación preparatoria. Declara el 29, continúa los días siguientes y culmina el 2 de octubre. Cuatro días en total. Fueron declaraciones largas, como toda declaración de esta naturaleza.

-¿Qué fue lo que exactamente decía el escrito?

Es lo que hemos señalado: se pone a disposición de la fiscalía, se pone a derecho, abandona la situación en la que se encontraba durante dos años. En ese escrito, designa a su abogado, que en este caso soy yo, y desde ese momento asumo la representación legal. Como abogado coordino con la fiscalía la fecha en la que va a declarar y algunos detalles.

-Después de la presentación de ese documento, ¿el fiscal Germán Juárez se pone de acuerdo con usted sobre los temas que va a declarar su defendido?

El señor Elard Tejeda comenzó a declarar cuando solicitó acogerse al proceso, y empezó a declarar sobre el Caso ‘Club de la construcción’. Lo que yo le dije al doctor Germán Juárez es: solicito que se continúe con la declaración, para seguir declarando sobre el ‘Club de la construcción’ y otros casos que él mismo se los va a mencionar.

El presidente Martín Vizcarra es investigado por el fiscal Germán Juárez del Equipo Especial. (Foto: GEC)

-¿Su declaración fue sugerida, condicionada o promovida por el equipo Lava Jato para que el señor Elard Tejeda declare contra Martín Vizcarra, como lo ha afirmado un diario “La República”?

Eso no ha ocurrido y yo como abogado tampoco podría haberlo permitido. Eso, la verdad, no sé en qué se sustenta. Lo que puedo decir, nosotros como abogados –y te hablo de dos abogados adicionales que patrocinamos este caso–, yo comencé en setiembre del 2020, pero anteriormente ha habido otro abogado, y ninguno de los que patrocinamos al señor Elard Tejeda ha sido presionado. El único abogado con el que no he trabajado conjuntamente este caso es con el señor Mateo Castañeda Segovia, que fue el primer abogado del señor Elard Tejeda. Y dudo mucho de que el señor Castañeda se haya dejado amedrentar por un fiscal con este tipo de pedidos. Lo que puedo dar fe es que ni a mí ni a los otros abogados del caso, conjuntamente con los abogados que han patrocinado al señor Tejeda […], ninguno ha recibido presión ni del fiscal Germán Juárez ni del doctor Rafael Vela, que es el coordinador del equipo especial, ni de ningún otro fiscal. […] Eso no ha ocurrido, es falso.

-¿Por qué el señor Tejeda decide hablar ahora? ¿Hay quienes han cuestionado el momento en el que decidió contar su versión a la fiscalía?

El diario y el periodista en particular que afirma que recibió información referida a que el fiscal Germán Juárez exigió o realizó un pedido, sugerencia o presión hacia los abogados del señor Elard Tejeda para que le lleven pruebas en contra de Martín Vizcarra a cambio de aceptar su colaboración eficaz, paradójicamente ese periodista no ha exhibido ninguna evidencia que acredite la efectiva ocurrencia de esos supuestos comportamientos que se le atribuye al fiscal. Acá se dice que no existen pruebas contra el señor Martín Vizcarra, pero cuando se hacen imputaciones contra el fiscal Germán Juárez Atoche, en el sentido de que ha presionado a los abogados, ahí sí no se aporta ninguna evidencia, ninguna prueba de que eso ha ocurrido. Eso sí es solo un dicho.

-Ya que menciona al periodista del diario “La República”, ¿es cierto lo que señaló en la publicación, que el fiscal Germán Juárez les dijo: “Ustedes solo me traen declaraciones contra alcaldes o gobernadores, eso no me interesa, necesitamos algo contra el presidente”, en alusión a Vizcarra?

Como te he comentado anteriormente, soy yo el que llevo el escrito solicitándole al doctor Juárez que tome la declaración […]. El fiscal no tenía conocimiento de estos hechos declarados, él toma conocimiento a raíz de la ampliación de las declaraciones del señor Elard Tejeda. Entonces es falso que a nosotros como abogados se nos haya presionado para brindar una declaración contra el presidente. Eso es absolutamente falso.

-¿Entonces es falsa la carátula que presentó ese medio de comunicación, en la que señalaba que el testimonio de Elard Tejeda no fue espontáneo, sino que se lo coaccionó para que acuse al presidente Vizcarra?

Como abogado le puedo decir que el señor Elard Tejeda no ha recibido jamás esa presión, ni él directamente ni a través de sus abogados defensores. Eso no ha ocurrido.

-¿Los periodistas de ese diario lo buscaron para contrastar la versión que señalaba que Juárez les pidio a ustedes “tráiganme algo contra el presidente”?

No, nosotros no hemos sido contactados por el medio para poder dar nuestra versión. Jamás, ni mi persona ni el equipo actual, tampoco hemos sido presionados, coaccionados o hemos recibido alguna sugerencia, pedido, solicitud o como quiera llamársele, respecto a brindar declaraciones en contra del señor Martín Vizcarra a cambio de que se continúe con la colaboración eficaz y obtener los beneficios que establece la ley.

-¿Usted ha estado presente en todas las diligencias entre el fiscal Juárez y Tejeda?

Debo decir que yo he estado presente en todo momento desde que el fiscal se constituyó a la clínica para tomar las declaraciones del señor Tejeda y en ningún momento ellos dos han estado solos. Soy testigo directo de que eso no ha ocurrido. Dos cosas: he estado presente en todo momento y, en segundo lugar, el señor Elard Tejeda jamás me ha comentado ninguna situación ni siquiera parecida.

-¿Puede precisar sobre qué otros casos aportó pruebas Elard Tejeda?

En este caso, el señor Elard Tejeda comenzó la ampliación de su declaración como colaborador eficaz narrando hechos y aportando documentación sobre el caso conocido como ‘Club de la construcción’. Posteriormente, en los días siguientes, brindó información sobre tres exgobernadores regionales: del Cusco, Ayacucho y, finalmente, del caso del señor Martín Vizcarra [como gobernador de Moquegua]. Cada uno con sus respectivos elementos de corroboración aportados al momento de la declaración con la fiscalía.

-¿Por qué Elard Tejeda escogió este momento para confesar sobre los presuntos pagos ilícitos que le entregó a Vizcarra a cambio de la obra Lomas de Ilo cuando era gobernador?

Hay que recordar que sobre él había una orden de prisión [preventiva]. Entonces él tuvo un pequeño espacio en el que se declaró fundado un hábeas corpus y efectuó una primera declaración, pero esa [decisión] fue revocada y él no tuvo más tiempo de continuar y se puso a buen recaudo. Cuando una persona tiene una orden de detención y está internada en un establecimiento médico por orden de un doctor [médico], la policía no lo puedo sacar de la camilla y llevárselo a un establecimiento penitenciario. Lo que hace, conforme a ley, es custodiar. Entonces el día que ponemos a disposición de la fiscalía al señor Elard Tejeda, el primer paso que da la fiscalía es informar al juzgado, a la policía, para que inmediatamente se constituyan en la clínica y realicen la correspondiente custodia policial. El señor Tejeda permanentemente ha estado con un policía en la puerta de su habitación.

-Cuándo usted dice a buen recaudo, ¿se refiere a permanecer en la clandestinidad, al margen de la justicia?

Sí, eso. Es una forma de decirlo, desde mis palabras como abogado defensor. Entonces, cuando uno se encuentra en esa situación, evidentemente la colaboración eficaz no avanza, porque uno no puede declarar ante el fiscal. Por más que presente un escrito, no tiene el peso suficiente desde el punto de vista legal como sí lo tiene una declaración directa en la que rige el principio de inmediación entre el fiscal y el colaborador.

-¿Por qué el señor Tejeda no declaró antes?

Porque se varió la [comparecencia] a orden de prisión. Adicionalmente -él lo ha mencionado expresamente ante el fiscal- también fue por un tema de temor ante la persona que estaba ejerciendo altos cargos, nada más y nada menos que el presidente de la República.

-¿Y por qué en el 2020 ya no tuvo ese temor?

Lo que pasa es que él tuvo que internarse en una clínica por una afección médica y, evidentemente, después de tener la conversación con nosotros como sus nuevos abogados y de evaluar esa información, presentamos la solicitud de la continuación ante la fiscalía. Ahí él toma esa decisión, pero eso no quiere decir que él se ha inventado la evidencia que se ha presentado ante la fiscalía. Él se ha presentado, pero no es que ha existido una negociación previa con el fiscal para que se le varíe la prisión, sino por la afección médica, era un tema delicado. Por eso se apersonó.

-¿Qué tan grave era su estado de salud para que decida acogerse a la colaboración eficaz?

Sí, es importante eso, pero también hay que tener en cuenta que mi patrocinado está durante dos años en esta situación, en la que es muy difícil no solo atenderse médicamente, sino estar alejado de la familia, no atender sus temas personales, entre otras cosas. Entonces, el hecho que él haya decidido brindar información sobre los exgobernadores regionales no desmerece el hecho de la veracidad de sus declaraciones. Y si no lo hizo antes fue por lo que le digo, no podía acercarse a la fiscalía del doctor Juárez, porque inmediatamente se iba a ordenar un internamiento en un establecimiento penitenciario.

-¿Ha sido usted y Elard Tejeda parte de alguna conspiración para derrocar al gobierno de Vizcarra?

Sí he leído esas afirmaciones, pero desde mi punto de vista, entiendo que la labor de un fiscal, algunas veces puede ser merecedora de muchas críticas. Pero en este caso en particular, hablar de que ha existido alguna orientación política para ayudar a algunos y perjudicar a otros, no encuentro cuál sería el sustento para ello, porque la fiscalía o el equipo especial investiga a los políticos de todos los colores. Personalmente he sido abogado en distintos casos. No veo un interés ni he percibido nunca un afán de perjudicar a algunos y favorecer a otros. Para mí, el equipo especial, más allá de todas las críticas que se le pueden hacer, hace un trabajo objetivo, entonces no encuentro cuál sería el sustento para ello. También es falso que se ha escogido al fiscal Germán Juárez para esta declaración de colaborador eficaz. Lo que ocurre es que el señor Elard Tejeda, desde el 2018, se sometió a la colaboración eficaz y tuvo que hacerlo ante el fiscal Juárez, que era el encargado del Caso ‘Club de la construcción’. El fiscal Germán Juárez no es amigo mío. Es de público conocimiento que yo he sido anteriormente abogado en el caso de la señora Nadine Heredia, en el que el fiscal Germán Juárez le solicitó un requerimiento de prisión preventiva. [Eso] hizo que nosotros nos enfrentemos públicamente y que finalmente el juez Richard Concepción declarara infundada la prisión preventiva. Entonces no se puede decir que tenemos una relación de amistad.

El fiscal Germán Juárez tomó la declaración de Elard Tejeda Mosco entre el 29 de setiembre y el 2 de octubre, según ha manifestado el abogado Eduardo Roy Gates. (Foto: GEC)

-¿Entonces ustedes tienen cómo probar que el señor Tejeda le entregó un millón de soles a Vizcarra a cambio de la adjudicación de obra Lomas de Ilo?

Así es. No estamos hablando acá de un simple dicho. Y ojo que el testimonio es un medio de prueba […]. Entonces, en este caso, el señor Elard Tejeda ha aportado una gran cantidad de evidencia que acredita de manera más que suficiente las declaraciones que ha brindado ante la fiscalía. También es importante señalar que se encuentran en curso algunas acciones judiciales y fiscales que le van a permitir al Ministerio Público obtener más elementos de convicción.

-En el 2018, cuando el señor Tejeda declara por primera vez ante el fiscal Juárez, ¿mencionó alguna información sobre Martín Vizcarra?

No. En la primera oportunidad no lo hizo. Recién lo ha podido hacer ahora.

-Hubo alguna coordinación entre Tejeda y José Hernández, exministro de Agricultura y dueño de la consultora ATA?

El señor José Hernández no tiene nada que ver con el señor Tejeda en este caso. Entonces, la pregunta es, está bien, se puede criticar a los colaboradores, ¿pero cómo se explica la presencia del señor Hernández, que de manera voluntaria acude a la fiscalía a declarar en contra del señor Vizcarra? El señor Hernández sería un suicida. Si todo es inventado, tendría que ser un suicida para ir a la fiscalía a decir que ha participado en hechos delictivos, porque no es cierto que el señor Hernández no ha aceptado haber cometido hechos ilícitos. Por el contrario, justamente su condición de colaborador eficaz, que también es de público conocimiento El señor Hernández, según lo que se conoce, está involucrado en la recepción y traslado del dinero por parte de ICCGSA, del señor Castillo, cuyo destino era el señor Martín Vizcarra.