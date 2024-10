El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional continuará evaluando el 4 de noviembre el pedido presentado por Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), para variar su domicilio de Chorrillos (Lima) a Chota (Cajamarca).

En la audiencia de este miércoles 30 de octubre el abogado de Paredes Navarro, José Dionisio, justificó su pedido en el artículo 2, literal 11 de la Constitución, respecto a la libertad de tránsito y el derecho a fijar su lugar de residencia.

El defensor legal presentó un contrato de arrendamiento de casa-habitación y un contrato de trabajo para sustentar su solicitud a favor de la familiar de Castillo Terrones, quien es investigada por el delito de organización criminal.

En tanto, Yenifer Paredes tomó la palabra durante la audiencia. Dijo que tuvo un “percance familiar” que ya comunicó a la fiscalía y que por “temas de salud” no se puede seguir hospedando en la casa de su sobrino, en el distrito de Chorrillos.

“Es un caso muy delicado que no lo puedo divulgar. Aparte de todo, señor magistrado, quiero decir que he cumplido a cabalidad lo que se me está ordenando”, aseveró la cuñada del encarcelado exmandatario.

“Estoy pidiendo irme a trabajar. Claro, la fiscalía ha mencionado algo importante, que no me restringe mi labor de trabajar acá. Señor magistrado, estoy investigada por organización criminal, ninguna empresa de Lima me quiere contratar, es la verdad. Que una persona que me conoce de hace tiempo me quiera dar una oportunidad de trabajo, no creo que usted como magistrado me niegue la oportunidad de trabajar”, agregó.

Por su parte, la fiscal adjunta provincial Magaly Torres señaló que no existe sustento fáctico en el pedido debido a que ni el Ministerio Público el Poder Judicial no ha dispuesto medidas limitativas contra Yenifer Paredes vinculadas al derecho al trabajo.

“Si bien existen ciertas restricciones, esto va de la mano con el proceso que ya se dio en su oportunidad, ya se calificó y que se ha visto necesario que ella tenga estas limitaciones en cuanto a la libertad de tránsito”, manifestó.

Asimismo, refirió que el contrato de trabajo presentado por la cuñada del exmandatario adolece de muchas irregularidades debido a que –según sustentó- existen vicios respecto al plazo fijo y al uso de un ambiente por tiempo indefinido y gratuitamente.

Cabe indicar que el juez Raúl Justiniano informó que la audiencia para analizar el pedido de Yenifer Paredes continuará el próximo lunes 4 de noviembre a las 12:00 p.m.