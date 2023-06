El Poder Judicial rechazó en una audiencia pública atender el pedido de la fiscalía para llamar la atención a Yenifer Paredes, investigada por los presuntos delitos en licitaciones en Anguía en el sector Vivienda, por supuestamente haber infringido sus reglas de conducta.

Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, encabezó la audiencia de este 28 de junio para escuchar la solicitud del Ministerio Público.

Según explicó la fiscal a cargo del caso, Yenifer Paredes había incumplido en atender a diligencias programadas para el deslacrado de objetos incautados en allanamientos, primero el 17 de abril, luego el 8 de mayo y finalmente el 5 de junio.

En la primera citación, se atendió el pedido de la defensa de la investigada para reprogramar la diligencia. Sin embargo, en la segunda oportunidad no se presentaron ni la familiar de Pedro Castillo ni su abogado.

A su turno, José Dionisio, abogado de Paredes, procedió a justificar la ausencia de su defendida al resaltar que las diligencias de deslacrado no son de obligatoria presencia de la investigada, sino que es facultad de ella si es que acude o no, por lo que no vulneraría las reglas de conducta.

El magistrado concluyó la audiencia luego de no otorgarle la palabra a Yenifer Paredes, quien trató de hablar antes del pronunciamiento final.

Raúl Justiniano evaluó que las diligencias reclamadas por la fiscalía no requerían obligatoriamente la presencia de la investigada, por lo que rechazó “exhortar” a Paredes para que cumpla con las restricciones ordenadas cuando se anuló su prisión preventiva en segunda instancia.