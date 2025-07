Gino Ríos: JNJ inicia acciones por sentencia de su presidente por violencia familiar

Podría no haber causal legal, pero sí moral

El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, señaló a El Comercio que en el caso del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, podría no haber una causal legal de vacancia, pero sí una causal por decoro.

Por ello, señaló que es saludable que la JNJ inicie una investigación sobre la denuncia en contra de su presidente, puesto que “no se pueden descartar a priori” y por el contrario se debe establecer si existe o no fundamento.

Bajo su perspectiva, dijo, no existiría responsabilidad por parte de la Comisión Especial que eligió a los miembros de la JNJ, pues bajo su interpretación la norma de la Junta Nacional de Justicia señala que está impedido aquel que haya cometido un delito de violencia familiar conforme a la Ley 30364 que es del 2018; mientras que sentencia atribuida a Ríos Patio es de 2011.

Por tanto, indicó al momento de los hechos la causal no sería un delito; sino una falta; el consejero ya se encontraría rehabilitado y no se puede aplicar retroactivamente una norma

No obstante, consideró que en el caso Gino Ríos habrían dos alternativas. La primera, verificar si hubo o no una omisión de la Comisión que seleccionó a los miembros de la Junta.

“Me parecería que no, porque no era delito. Y si es una falta, la ley no habla de faltas; la ley no se le puede aplicar retroactivamente, hablando desde el punto de vista formal”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que por “decoro”, el mismo magistrado Ríos Patio tendría que evaluar dar un paso al costado.

“En cuanto al tema del decoro, sí, pues, digamos que siempre se ha dicho que la Junta Nacional de Justicia son los jueces de jueces y tienen que tener la conducta intachable ¿No? Entonces, por el tema del decoro, parecería que sí, efectivamente, hay un problema que él tendría que evaluar para dar un paso al costado. El tema del decoro es un tema subsecuente, es un tema posterior. O sea, yo por decoro, considero que esto debe ser o no debe ser, es un tema mío, personal”, anotó.

Señaló finalmente, que el Pleno de la JNJ podría pedirle a Ríos que, por decoro, renuncie; o vacarlo por decoro en el caso del vacado exconsejero Rafael Ruiz Hidalgo. Ello, teniendo en cuenta que “un presidente de la Junta de Justicia no puede tener ese antecedente”; incluso siendo una falta de hace 14 años, ya que quien nombra a los jueces y a fiscales, “debe tener una conducta intachable”.

“Lo importante es que la Junta tenga personas intachables, que no den lugar a que después la Fiscalía de la Nación o los jueces cuestionen las decisiones de la Junta y las deslegitimen. La Junta tendría que tener una legitimidad superior por ser los jueces de los jueces”, afirmó.