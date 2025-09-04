La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluó este jueves 4 de setiembre el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio. La sesión fue reservada, a pedido del propio Ríos, quien argumentó su derecho a la intimidad familiar y personal. La audiencia fue convocada por la vicepresidenta de la institución, María Teresa Cabrera.

Ríos reconoció públicamente que enfrenta dos sentencias. Una de ellas, emitida en el 2004 por un juez de familia de La Molina, lo declaró responsable de violencia familiar psicológica en el marco de un proceso de divorcio. Este antecedente motivó que en agosto la JNJ abriera un procedimiento de vacancia en su contra.

Tras la audiencia, congresistas como Héctor Acuña, Ruth Luque y Flor Pablo se pronunciaron en la red social X. Coincidieron en que un sentenciado por violencia familiar no puede continuar al frente de la JNJ.

“Espero que los integrantes del pleno de la @JNJPeru cumplan sus funciones y se proceda con la vacancia de Gino Ríos, quien no cumple con los requisitos para ser miembro de esta institución encargada de evaluar y nombrar a jueces y fiscales del país”, señaló Héctor Acuña.

Por su parte, Ruth Luque cuestionó la defensa de Ríos. “Es inaceptable y vergonzosa la estrategia de defensa de Gino Ríos, cuando lo que está en juego es la integridad de quien preside la Junta Nacional de Justicia. Apelar al testimonio de una exesposa, para negar actos de violencia no solo es irresponsable, también una falta de respeto a las víctimas y al principio de justicia. El caso tiene calidad de cosa juzgada, y Gino Rios fue sentenciado. La JNJ debe estar libre de cuestionamientos éticos", afirmó.

En la misma línea, Flor Pablo advirtió sobre los riesgos de mantener a Ríos en el cargo. “La propia Junta ha dicho antes que sus miembros deben tener una conducta íntegra, transparente y ejemplar, y cumplir con los más altos estándares de idoneidad moral. Esos mismos criterios deben aplicarse ahora. Confío en que actuarán con responsabilidad. Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando a los jueces y fiscales de familia del país”, sostuvo.