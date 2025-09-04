El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 5 de septiembre, a las 3 p.m., una audiencia virtual en la que se evaluará el pedido de la Fiscalía para prolongar la prisión preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el presunto delito de rebelión en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022.

La sesión contará con la participación obligatoria de la defensa técnica de la procesada y del representante del Ministerio Público, según dispuso la judicatura. La solicitud fue presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La convocatoria ocurre a un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la liberación de Chávez. El pasado miércoles 3 de septiembre, el colegiado declaró fundado el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de la ex jefa del Gabinete, al considerar inválida la prolongación de la prisión preventiva que se dictó en diciembre del 2024.

El abogado de la exprimera ministra alegó que los 18 meses de prisión preventiva impuestos en junio del 2023 culminaron el 19 de diciembre del 2024. Sin embargo, la extensión de la medida fue aprobada recién el 26 de ese mes, cuando ya había vencido el plazo original.

Al resolver a favor de Chávez, el TC señaló que el Ministerio Público no actuó con la debida anticipación.

“Este Tribunal considera imperativo resaltar que no cabe ‘sacrificar’ la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad”, precisó en su fallo aprobado por mayoría.