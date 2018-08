Martín Vizcarra: "No me van a doblegar, hagan lo que quieran" “Ya he comenzado a recibir lo que estaba esperado”, también dijo el presidente de la República en un discurso en Tacna al defender las reformas planteadas

Martín Vizcarra dirigió un discurso por el 89 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. (Foto y video: Presidencia)