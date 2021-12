Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, solicitó la reprogramación de su declaración, en calidad de testigo, sobre la denuncia hecha por el ex comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez respecto a las presiones de altas autoridades del Ejecutivo en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Ávalos- en el marco de la investigación preliminar al exministro de Defensa Walter Ayala y ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal- tenía previsto interrogar a Castillo este martes a las 10 a.m. No obstante, la diligencia se realizará en una nueva fecha, aún no anunciada.

Para el abogado penalista Ricardo Elías, “lo óptimo” hubiera sido que el jefe de Estado responda a la primera citación, porque eso habría dado el mensaje de que está dispuesto a “esclarecer los hechos”.

Elías consideró que la fiscal Ávalos, como parte de su estrategia, debería preguntarle a Castillo Terrones en, primer punto, sobre su relación con el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco. “Sería bueno que inicialmente explique cuáles fueron las razones por las que designó a esta persona” como un alto funcionario de su confianza, agregó.

El letrado también refirió que el presidente debe explicar si Pacheco lo mantenía informado sobre lo que venía ocurriendo en el proceso de ascensos en las FF.AA.

“Esto será importante, porque se podría abrir la hipótesis si tuvo o no participación. Y el cuarto bloque temático debe ser la relación con los oficiales que serían favorecidos. ¿Si los conoce? ¿De dónde? ¿Si tiene una relación amical, directa o indirecta? ¿En cuántas oportunidades puede haberse reunido directa o indirectamente con ellos?”, manifestó a El Comercio.

Elías señaló que la fiscal de la Nación, además, le podría leer a Castillo Terrones cada mensaje de WhatsApp que le envió a Vizcarra Álvarez y solicitarle una explicación.

“Si le piden una explicación sobre por qué en este chat dice tal cosa, él va a tener que decir a qué se refería. La forma de preguntar del Ministerio Público va a ser muy importante. Creo que también se le tiene que consultar sobre el motivo por el cual el señor Pacheco dejó el gobierno. No basta con que diga qué tal resolución lo señala, debe decir el motivo y contextualizar”, remarcó.

La abogada penalista Cecilia Madrid consideró que lo primero que debe esclarecer el presidente Castillo ante el Ministerio es si sus atribuciones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas le permiten involucrarse en el proceso de ascensos.

“Lo primero que se le debe preguntar al presidente Castillo son sus funciones, él es jefe supremo de las FF.AA., pero cuál es el procedimiento legal en los ascensos. ¿Él tiene competencia? Todos los procedimientos están regulados, y ahí se evalúa la capacidad. También se debe determinar si él se reunió o no [con los oficiales que Pacheco solicitó ascender]”, subrayó a este Diario.

Madrid dijo que el jefe de Estado también tiene que responder por las atribuciones de Pacheco.

“Entiendo que el cargo que tenía esta persona está relacionado a la administración de Palacio de Gobierno, pero no en relación a otras instituciones [como las Fuerzas Armadas]”, acotó.

Las “preguntas agresivas”

El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que al presidente se le deben hacer “preguntas” que pueden resultar “agresivas, pero que son necesarias.

“Al presidente Castillo se le puede preguntar sobre todo los detalles del proceso de ascensos en las FF.AA., esto incluye a los chats [con Vizcarra]. Estas conversaciones demuestran que el presidente estaba enterado y que delegó a Pacheco parte de la gestión en la promoción [en las instituciones militares]”, expresó.

“Se le debe preguntar sobre su rol como mandatario en los ascensos; si la delegación a Pacheco era parte de sus funciones; y si le ofrecieron algo o si él ofreció algo a los que iban a ser beneficiados. Son preguntas agresivas, pero se tienen que hacer”, agregó a El Comercio.

Caro también opinó que el exministro Ayala y Pacheco deberían ser los últimos en ser citados a declarar.

“A los imputados principales se les debe hacer declarar al final, cuando la fiscalía tenga más pruebas, para cerrarles el paso a posibles salidas. Primero deben desfilar los otros testigos y con toda esa información, ya se debe llamar a Ayala y a Pacheco”, finalizó.