La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio este domingo en Palacio de Gobierno una conferencia de prensa en la que se presentó el avance del proceso de formalización minera, conocido como Reinfo. La mandataria estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los titulares de Energía y Minas, Jorge Luis Montero; de Defensa, Walter Astudillo; y del Interior, Carlos Malaver.

Si bien la actividad fue convocada con ese enfoque, las preguntas de la prensa abordaron también otros temas que han generado polémica en las últimas semanas, como el aumento del sueldo presidencial, las acusaciones contra el exministro Juan José Santiváñez y el prolongado silencio de la mandataria frente a los medios.

Boluarte respondió con tono serio ante la primera consulta no fuera del tema minero. “ Voy agradecer que las preguntas que nos haga la prensa, en primero orden, sean en el contexto al que se ha convocado esta conferencia, que es la formalización de la minería ilegal. En consecuencia, su pregunta, señor periodista, por única vez la voy a llevar al final de las respuestas”, declaró.

Al ser consultada finalmente por el aumento de su remuneración, Boluarte justificó la medida aludiendo al Régimen del Servicio Civil: “Debo aclarar como presidenta de la República que hace más de 12 años existe el régimen de Servicio Civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben dar el paso para unificar la fuerza laboral en un solo programa. Lo que ha hecho el programa Servir es ir invitando a varios estamentos del Estado para que se incorporen y se evalúe la calidad de la remuneración”, explicó.

Agregó que el Despacho Presidencial está “cumpliendo con el programa” y que otras instituciones también deberían acogerse al mismo para unificar condiciones laborales.

Sobre la denuncia que el censurado exministro Santiváñez interpuso en contra de la periodista Mónica Delta y el equipo de Punto Final, la jefa de Estado evitó profundizar: “ Le voy a agradecer que, en todo caso, corra su pregunta al señor Santiváñez. Nosotros, desde el Ejecutivo, seguimos trabajando por el desarrollo del Perú”.

Respecto a los más de 250 días sin brindar declaraciones a la prensa, Boluarte aseguró que no ha dejado de comunicarse con el pueblo, aunque evitó a los medios. “Hemos viajado al interior del país para inaugurar obras. Si bien es cierto no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar que lo haré siempre y cuando nos convoquen por temas de interés nacional, y no por temas personales , como ha sido el caso de mi salud”.

Finalmente, la presidenta señaló: “En adelante, si la prensa quiere comunicarse con la presidenta de la República sobre temas de interés nacional, yo encantada”.