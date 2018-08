Rafael Vela: “Documentos de Odebrecht llegarán de inmediato”

El fiscal coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, señala que ya cuenta con un equipo cohesionado de fiscales y que en el corto plazo recibirá información relevante de Odebrecht vinculada no solo a investigaciones de lavado de activos, sino de delitos de corrupción. Afirma que en 45 días debe firmar el acuerdo de cooperación internacional definitivo con la constructora brasileña.

—¿Dentro de 45 días vamos a conocer los resultados de las investigaciones o desde este momento podemos ya conocer algunos avances?

El acta de entendimiento con Odebrecht no tiene ninguna restricción respecto al destrabe de la colaboración eficaz en el Perú y la colaboración internacional. De tal manera que testimonios o cualquier tipo de información que se solicite no está condicionada al plazo de 45 días, sino, más bien, se han comprometido a que toda esta colaboración se [entregue] de inmediato.

—¿Qué es lo inmediato?

Los casos de lavado de activos vinculados al financiamiento de campañas. Los servidores que ya se encuentran en poder de la justicia brasileña contienen mucha información relacionada con esos temas que entendemos que ya estaba expedita para que sea remitida al país. Estamos a la expectativa de que ahora que ya no existe ninguna limitación, toda esa información [llegue] vía mecanismo de cooperación espontánea o de colaboración con la empresa.

—¿Entonces ya no solo vamos a hablar de testimonios de ex funcionarios, de ex directivos de la empresa, sino de documentación que se recoge en estos servidores?

Como es de público conocimiento, los servidores MyWebDay y Drousys están en poder de la justicia brasileña y contienen mucha información relacionada con las investigaciones [sobre el financiamiento de campañas] que nosotros venimos investigando. Todo ello está a disposición de la justicia peruana.

—¿Entonces esta información podría llegar la próxima semana?

Los documentos llegarán de inmediato. No hay ninguna limitación ni de la justicia brasileña ni de la empresa. Y, obviamente, nosotros tenemos la expectativa de que se cumpla en el más breve plazo posible.

— ¿De qué manera puede afectar la permanencia de Pedro Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación?

Nosotros claramente tenemos un encargo de carácter institucional. Las circunstancias relacionadas con las dificultades que pueda o no tener el fiscal de la Nación son propias de sus descargos y sus responsabilidades […]. El señor fiscal de la Nación ha formulado sus descargos y se ha puesto a disposición del Congreso, la Junta de Fiscales Supremos, de la cual nosotros somos subordinados.

—¿Pero no considera que su permanencia podría perjudicar la imagen de la fiscalía?

Lo que yo puedo decir es que desde el punto de vista institucional estamos recibiendo el apoyo y el respaldo correspondiente para poder desarrollar nuestro plan estratégico. Más allá de esa circunstancia, nosotros lo que hacemos es claramente un trabajo de carácter operativo desvinculado de esa coyuntura.

—¿Cuántos procesos tiene a su cargo el nuevo equipo del Caso Lava Jato?

El equipo Lava Jato tiene 41 procesos, porque se han sumado a la carga ordinaria que tenía de 34 investigaciones, las del fiscal José Domingo Pérez relacionadas con el financiamiento de campañas políticas y la investigación que tenía el fiscal Germán Juárez [sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia]. […] Se añaden también 26 procedimientos de colaboración eficaz que están siendo objeto de corroboración.

—¿Estas 41 investigaciones también incluyen el financiamiento de las campañas de los partidos de Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo?

Es correcto. El señor fiscal José Domingo Pérez tiene la responsabilidad de mantenerse dentro de las investigaciones de la señora Fujimori, las tres investigaciones que están vinculadas, más las nuevas que ha abierto relacionadas con los ex presidentes Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo. Estas han sido vinculadas a partir de las declaraciones de Jorge Barata del mes en febrero de este año.

—El punto 5 del convenio que usted suscribió con Odebrecht ha sido criticado por analistas, quienes señalan que la empresa gozaría de impunidad. ¿Esa fue una condición impuesta por la empresa para llegar a un acuerdo?

Esa es una interpretación desinformada e incorrecta. Nosotros hemos firmado un acta de entendimiento, que no es una renegociación de los términos del acuerdo originario. […] Lo que quiere definir el punto 5, que preocupa mucho, es que nosotros no podemos investigar a la empresa con pruebas que esta haya aportado a través de cooperación internacional, a través de sus convenios de colaboración eficaz o indirectamente a través de la justicia brasileña, de la que son lenientes; es decir, ellos son delatores premiados y son protegidos.

—Es decir, si ustedes consiguen evidencias que no están enmarcadas dentro de la cooperación internacional, ¿podrían perfectamente procesar a la empresa y algunos ex directivos?

Con toda libertad y sin ninguna restricción […]. En ese sentido, si nosotros somos capaces de desarrollar investigaciones en las que la empresa no ha admitido culpabilidad, nosotros no tenemos ninguna restricción al respecto.

—¿Cuándo vamos a conocer el acuerdo preliminar que el fiscal Hamilton Castro firmó con Odebrecht?

En principio, la entrega del cargo debe estar culminando, como hice referencia el día de hoy [ayer]. Luego de eso nosotros tenemos un plazo de 45 días para trabajar un acuerdo definitivo con la empresa, que tiene que necesariamente realizarse a partir de la nueva legislación. Ahora se puede hacer la delación corporativa; es decir, colaboraciones eficaces de empresas, lo que antes no era posible. Esto busca tener un efecto multiplicador con el resto de empresas brasileñas.

—En el Perú decimos Lava Jato, pero en realidad Odebrecht es la única empresa con la que ustedes han llegado a acuerdos. ¿Qué pasa con OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, entre otras?

En este momento son objeto de investigación y se está litigando, pero no se descarta que eventualmente, de manera voluntaria, pueda acercarse alguna persona jurídica con toda la libertad en aplicación del nuevo marco legal.