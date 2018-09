Reforma del CNM: Comisión de Constitución no logró aprobar dictamen

La Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), no logró aprobar un dictamen sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con lo cual mañana no se iniciará el debate de la reforma de justicia en el pleno, como lo había anunciado en presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

En la discusión de la comisión se descartó la propuesta inicial para que el Congreso —a propuesta del Ejecutivo— designe a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

El debate inició con un pedido del parlamentario Richard Acuña (Alianza para el Progreso) para aprobar un nuevo cronograma de trabajo para sesionar durante semana de representación (donde los congresistas viajan a regiones) y adelantar así la entrega de los dictámenes sobre las propuestas de reforma judicial y política.

“Ahora Daniel Salaverry (presidente del Congreso) mencionó que no habrá semana de representación para trabajar estos proyectos, entonces corresponde que trabajemos en esas fechas”, argumentó Acuña. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la mayoría de Fuerza Popular.

Una vez desestimado el pedido, se ingresó al debate sobre el predictamen presentado por el equipo técnico de la titular de la comisión Rosa Bartra. La primera intervención fue del legislador Javier Velásquez Quesquén quien criticó la propuesta del texto para que el Congreso designe a los jefes de la ONPE y el Reniec, en base a una terna del Poder Ejecutivo.

Al parecer del legislador aprista, las jefaturas de dichos organismos electorales deberían ser nombradas por el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura.



Ante las intervenciones, la titular del grupo de trabajo, Rosa Bartra, dijo que se dejaría en suspenso el debate de los cambios a los artículos 99, 182 y 183 de la Constitución referidos a la elección de las jefaturas de los organismos electorales. Su colega de bancada, Luis Galarreta, dijo no estar de acuerdo con que el Congreso sea el encargado de la elección por la connotación política, pero advirtió que dichas designaciones no pueden quedar en suspenso.



—Más posiciones—

Marco Arana (Frente Amplio) se sumó a la crítica y calificó la propuesta de una “grosera intervención política”. Además, solicitó que se garantice la participación de la sociedad civil en la conformación del nuevo CNM.



Otra de las propuestas de Arana fue la intervención de Servir en la elección de los consejeros. Sin embargo, la presidenta Rosa Bartra recordó que el Poder Judicial se opuso a dicha propuesta por diversas críticas al sistema. Incluso, la fujimorista resaltó que el propio Congreso aprobó una ley para excluir a los trabajadores del máximo ente de justicia del sistema de Servir.



De otro lado, la también fujimorista Luz Salgado se opuso a que el nuevo CNM tenga la potestad de revisar los nombramientos pasados. “Será un caos contra derechos adquiridos. Si se detecta algo irregular, que se saque al juez o fiscal, pero para eso necesitas pruebas”, alegó.

Por su parte, el congresista Héctor Becerril -investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el Caso CNM-audios- dijo que el dictamen de la Comisión de Justicia carece de valor y no podrá ser usado como insumo en el debate de mañana en el pleno debido a que se aprobó sin el quórum reglamentario. Sin embargo, esto fue refutado por Indira Huilca, quien recordó que los colegas de Becerril, Octavio Salazar y Juan Carlos Gonzales, se quedaron para la votación. La mayoría de miembros fujimoristas se retiraron de la sesión para acudir a la sesión de la Comisión de Constitución donde también se debatía la reforma del CNM.

Al final, el único consenso fue descartar la propuesta de que el Congreso designe a los jefes de organismos electorales. Rosa Bartra recordó que, según el cronograma aprobado, el debate del predictamen sería hasta el viernes 14.



Otros puntos que quedaron para definir postura fueron: la intervención de Servir en el proceso de selección de consejeros, si se mantendrá la facultad de ratificación de magistrados y si el número de miembros de mantiene en 7 o pasa a 9.



Al no concretarse un dictamen de Constitución, el único texto que podría discutirse en el pleno sería el de Justicia. Sin embargo, existen acusaciones de legisladores fujimoristas de que no tendría validez al no haber sido aprobado con el quórum reglamentario.