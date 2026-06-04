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Resumen

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Antes de que comenzara el último evento de campaña de Juntos por el Perú, las imágenes de dos hombres con sombrero ya ocupaban el escenario: Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, y el exjefe de Estado Pedro Castillo. Ambos aparecían en gigantografías instaladas a cada extremo de la tarima.

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