Antes de que comenzara el último evento de campaña de Juntos por el Perú, las imágenes de dos hombres con sombrero ya ocupaban el escenario: Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, y el exjefe de Estado Pedro Castillo. Ambos aparecían en gigantografías instaladas a cada extremo de la tarima.

Bajo esas imágenes empezaron a congregarse los simpatizantes que llegaron desde las cinco de la tarde a la avenida La Peruanidad, en Jesús María. Hubo música, artistas y arengas. Pero Sánchez recién apareció a las 8:20 de la noche. Cuando subió al estrado, las gigantografías llevaban más de tres horas acompañando a sus seguidores.

Durante el mitin hubo espacio para promesas sobre pensiones, aumentos de la remuneración mínima vital y la derogatoria de las llamadas leyes pro crimen. Sin embargo, los discursos terminaron orbitando alrededor de dos nombres propios: Pedro Castillo y Keiko Fujimori. El primero fue presentado como una víctima de persecución política tras el golpe de Estado del 7 de junio del 2022; mientras que la segunda, como el principal adversario a derrotar en las urnas.

¿Un discurso diferente?

En su intervención, Sánchez dejó claro que, hasta el momento, nadie le ha solicitado ministerios, como se deslizó en redes sociales. También aseguró que lo que busca es la “unión” entre los pueblos. Luego pasó a enumerar algunas de sus promesas de campaña: luchar contra la corrupción, derogar las llamadas leyes pro crimen y combatir la pobreza.

El candidato también prometió elevar la remuneración mínima hasta los 2.500 soles “para el pueblo trabajador”. Además, sostuvo que las mujeres de un millón de familias peruanas recibirán una pensión. De igual forma, aseguró que los adultos mayores continuarán percibiendo una pensión de 500 soles mensuales para “estar protegidos”.

Insistió en impulsar una nueva reforma agraria durante su gestión en favor de todos los “agricultores”.

Sánchez Palomino cuestionó a su rival política Keiko Fujimori, críticas que también realizó en la víspera su cierre de campaña presidencial.

“Abajo el fujimorismo, abajo la corrupción... Vamos a saber derrotar con vigencia, con amor. Podemos ser pobres pero no somos corruptos. [...] El año 2016, ella logró 73 de 130. Imagínese mayoría absoluta del Parlamento. Ese era el momento para trabajar a favor de la justicia, erradicar la pobreza, dar dignidad a nuestro pueblo que vive con desnutrición, sin carretera, pero qué hizo la ”señora del caos", empezó a desmoronar la democracia y empezó la gran pataleta fujimorista. Y hoy dice que es la señora del orden, cómo has cambiado pelona, el pueblo sabe de dónde vienes”, criticó.

Contó que durante la tarde tenía programado un debate contra su antagonista en el Colegio de Abogados de Lima por la invitación de su decana, la exfiscal Delia Espinoza. No obstante, indicó que Fujimori no acudió a la cita.

“Hoy día en la mañana, la decana del Colegio de Abogados, la fiscal del Pueblo, así como el nuestro, el doctor José Domingo Pérez, así la doctora hoy día invitó a la señora “K” y a nosotros para discutir cómo recuperamos la democracia, el respeto a las instituciones. La señora K arrugó, nunca da la cara al pueblo, no le gusta debatir, porque sabe que este pueblo le va a decir sus verdades en la cara.“, dijo.

Luego afirmó que propondrá “la muerte civil a todos los funcionarios corruptos”.

Más tarde, expuso ante sus simpatizantes que actualmente tiene 14 senadores y 32 diputados y que para realizar un cambio deberá contar con aliados políticos.

“Nos han puesto a 14 senadores, de 60. Nos han puesto 32 diputados, de 130 para poder llevar transformaciones en la cámara de diputados. Nosotros solos somos 32. ¿Cuál es el mensaje del pueblo? La unidad, que ha hecho posible que nuestras familias por más que sean pobres, nosotros sí respetamos a nuestro papá, a nuestra madre. Porque sabemos que es la fuerza fundamental para refundar la patria", añadió.

Sus aliados políticos

A Roberto Sánchez lo acompañaron sus virtuales diputados y sentadores; e integrantes de su plancha presidencial: Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia, y Brígida Curo, candidata a la segunda.

También estaban el secretario general del partido, Ernesto Zunini; la exministra Anahí Durand, el exfiscal José Domingo Pérez, el exembajador Manuel Rodríguez Cuadros, del equipo técnico; y José Mercedes Castillo Terrones, hermano del vacado expresidente; y Rosario Fernández Bazán, hermana de Arturo Fernandez, exalcalde de Trujillo.

El Candidato Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú realiza su mitin de cierre de campaña en Jesús María. Fotos: César Bueno @photo.gec

El Candidato Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú realiza su mitin de cierre de campaña en Jesús María.

El Candidato Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú realiza su mitin de cierre de campaña en Jesús María. Fotos: César Bueno @photo.gec

El Candidato Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú realiza su mitin de cierre de campaña en Jesús María.

El Candidato Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú realiza su mitin de cierre de campaña en Jesús María. Fotos: César Bueno @photo.gec

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de los excandidatos presidenciales Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Mario Vizcarra (Perú Primero). Horas antes, el hermano del expresidente Martín Vizcarra, había anunciado en su cuenta de “X” que votará por Sánchez en la segunda vuelta.

“Este domingo 7 los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez”, escribió.

La jornada giró alrededor de un nombre que no figura en la cédula de votación: Pedro Castillo.

Como en casi todas sus actividades proselitistas, Sánchez volvió a prometer el indulto para Pedro Castillo. Fue la misma bandera que lo acompañó durante la campaña y la que decidió colocar en el centro de su último mitin.

Los discursos siguieron esa misma línea. José Domingo Pérez fue uno de los primeros en tomar la palabra. Cuestionó a Keiko Fujimori y al supuesto “pacto mafioso”, pero también agradeció a Castillo y a Sánchez por permitirle integrar el equipo técnico.

“Presidente Pedro Castillo, falta poco para que esté al lado nuestro caminando por estas calles, caminando por nuestro país. Pero también tengo que agradecer al próximo presidente de nuestro país, a Roberto Sánchez por permitirme acompañarlo”, afirmó.

Ernesto Zunini reforzó el mensaje. “Falta poco para que Castillo esté libre”, sostuvo. Luego pidió a Fujimori comprometerse a respetar los resultados de la segunda vuelta.

José Mercedes Castillo Terrones fue más allá. Aseguró que su hermano se encuentra “secuestrado”.

Analí Márquez y Brígida Curo, en el mismo tono, también invocaron al indulto presidencial de Castillo. Márquez, por su parte, refirió que en un eventual gobierno de Sánchez otorgarán más Becas 18 y dispondrán el “ingreso libre” a las universidades: “Con el programa Mi primera chamba serán beneficiados más de 100 mil peruanos con un bono de 6.150 soles”.

Pacto de excandidatos presidenciales

Por la tarde, el aspirante a la Presidencia realizó una conferencia de prensa desde el Hotel Bolívar, ubicado en el Centro de Lima. Allí se presentó junto a otros excandidatos presidenciales que mostraron el respaldo a Sánchez para esta segunda vuelta.

Entre los asistentes estuvieron George Forsyth, de Somos Perú; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; y Alfonso López Chau, de Ahora Nación. En la mesa también se encontraba Daniel Barragán, exministro durante el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo.

Al inicio de la conferencia, Sánchez afirmó que el gobierno “parlamentario” ha copado el sistema de justicia, que en el país existe una falta de derecho y remarcó que de lograr la Presidencia, no expropiará ninguna empresa privada.

“Hoy se gobierna desde el Parlamento. El gobierno parlamentario, que ha copado el sistema, es lo más crítico que le puede pasar a un ciudadano, a un pueblo originario, a un centro poblado, a un empresario honesto. A un emprendedor, a un agricultor. Para nosotros no puede haber prosperidad sin derechos humanos, sin justicia. El Perú reclama con esperanza la recuperación de estándares e institucionalidad democrática para poder progresar con justicia social, paz, reafirmando la vida y esperanza. Yo no le voy a expropiar nada a nadie. Nosotros no levantamos políticas de estatizar los bienes privados a nadie. No soy terrorista ni comunista”, indicó.

A su turno, López Chau afirmó que “si gana la señora Keiko, controlará todo y no habrá división de poderes”.

“Para mí la división de poderes es el centro de toda Constitución de todo el país. Donde no hay división de poderes en la sociedad, esa es una sociedad muerta o destinada a morir. Es imperativo el equilibrio de poderes”, dijo.

La actividad estuvo marcada por las declaraciones de Ricardo Belmont, quien reveló que durante la mañana había suscrito un acuerdo político con el candidato de izquierda y anunció la creación de un canal de televisión de alcance nacional como parte de los compromisos asumidos.