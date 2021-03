Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, pidió que el Gobierno forme una comisión que se dedique a investigar la efectividad de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19), tras la difusión de un informe preliminar de los estudios de la fase 3 que está realizando la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“El presidente (Francisco) Sagasti debe formar una comisión para establecer la efectividad de la vacuna. Es muy importante. Tienen que ver con la vida de los peruanos”, dijo en declaraciones a RPP.

Lescano negó que haya algún tipo de razonamiento político detrás de su solicitud, y saludó en esa línea que el Congreso haya reaccionado este viernes, luego que se convocara a una Junta de Portavoces para analizar las cifras que se difundieron y que, según la jefa de los estudios de la vacuna de Sinopharm en la Cayetano Heredia, Coralith García, son “preliminares” y que no representan la efectividad real del fármaco.

“Está muy bien que, no solo el Congreso, sino el Ministerio de Salud, comiencen a hacer las indagaciones y que nos den una explicación a todos los peruanos. ¿Qué está pasando con la vacuna, sirve, no sirve, en qué grado sirve, no sirve?”, comentó.

“Aquí no hay razones políticas, sino de proteger la vida de las personas. Tanto el presidente como médicos profesionales del Perú y que están trabajando por el bienestar del Perú, e independientes, tienen que pronunciarse y ver la situación de la vacuna y su efectividad”, añadió el candidato de Acción Popular.

Esta mañana, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que el Ministerio de Salud esperará los resultados finales de los estudios del ensayo de fase 3 de la vacuna de Sinopharm en la universidad Cayetano Heredia para tomar acciones de ser necesario, y recordó que el Perú ya está en proceso de recibir vacunas de otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca.

