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PerúCheck analizó el plan de Gobierno del candidato presidencial de Cooperación Popular
PerúCheck analizó el plan de Gobierno del candidato presidencial de Cooperación Popular
Por Perú Check

En el plan de gobierno del partido político de Yonhy Lescano, Cooperación Popular, en la sección de problemáticas identificadas, se señala lo siguiente:

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.