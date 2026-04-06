En el plan de gobierno del partido político de Yonhy Lescano, Cooperación Popular, en la sección de problemáticas identificadas, se señala lo siguiente:

“No existe promoción del Perú en turismo internacional” Fuente: Plan de gobierno de Cooperación Popular

Esta información es falsa. Existen a nivel institucional programas como la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargada de “[contribuir] con el crecimiento sostenido y descentralizado del país mediante la promoción de las exportaciones, el turismo, las inversiones empresariales y la imagen del Perú”, según su información institucional.

Esta información es falsa. Existen a nivel institucional programas como la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargada de “[contribuir] con el crecimiento sostenido y descentralizado del país mediante la promoción de las exportaciones, el turismo, las inversiones empresariales y la imagen del Perú”, según su información institucional.

Este año PromPerú cuenta con un presupuesto asignado para estas labores de S/355 millones, según Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Promoción turística

PromPerú informó que en 2025 las campañas de promoción del turismo nacional e internacional alcanzaron a 42 millones de personas. Y más de 1,950 empresarios participaron de ferias internacionales.

Por otro lado, Marca País, su herramienta de promoción turística, logró este año un reconocimiento como ‘Marca País del 2026’ por la Country Foundation de España. El Perú es “el primer país de América Latina en recibir este galardón. Este logro histórico consolida su posicionamiento como una de las estrategias de marca país más exitosas a nivel global”, indica la nota de prensa de la entidad.

Emufec en el Cusco

La Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec), es la encargada de organizar los eventos culturales de Cusco como el Inti Raymi, pero también de promocionar el turismo.

Para el presente año el alcalde cusqueño, Luis Pantoja, anunció que el lanzamiento del Inti Raymi 2027 se realizará en China. Asimismo, en 2024 el Inti Raymi se lanzó en Estados Unidos, en Miami, y fue transmitido por TVPerú.

Conclusión

En el Perú existen diversos programas –como PromPerú, a nivel nacional, y Emufec, en el Cusco– que promueven el turismo a nivel internacional. Además, este año el país recibió un premio internacional por su marca país, el primero en obtener un reconocimiento similar en Latinoamérica.

Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la información vertida en el plan de gobierno del partido político de Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, sobre una supuesta no promoción del turismo a nivel internacional.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.