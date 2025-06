Cada 28 de junio se realiza el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, una fecha que reúne a personas en todo el mundo para celebrar lo logrado por la comunidad y conmemorar su compleja historia. En esta línea, desde Provecho quisimos conversar con foodies, influencers, drag queens y emprendedores locales, para conocer cuáles son sus espacios favoritos para comer.

El resultado es una guía interesante, completa y diversa, de restaurantes y cafeterías en Lima. Además, son amigables con el colectivo LGBTQ+ o sus fundadores son parte de la comunidad. Para disfrutar desde un buen y variado brunch hasta la viral barra de chocolate de Dubái.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Conoce las recomendaciones a continuación:

Xanastasia

Xanaxtasia es una reconocida drag queen, creada por Diego Muñoz, quien comparte algunos de sus espacios favoritos. Para comenzar menciona a Etcétera Café, un espacio que atiende todo el día, aunque suele ir por el brunch. “Si tengo que hacer una reunión presencial o quiero disfrutar con mis amigos, el brunch es muy bueno. También tienen almuerzos, cenas, y tienen una terracita y un bar muy veraniego, a pesar de que sea invierno, da esa vibra que me gusta”, dice sobre el primer espacio. Para quienes buscan cocteles, cuenta que el Aperol Spritz y el Gin Tonic de frutos rojos son de sus favoritos. El tornado de canela es otra buena idea si buscas un toque dulce.

“Me encanta María Mezcal, comenzando por el hecho de que yo tengo alma de señora, a pesar de no serlo todavía, y la música para mí es increíble. (Las canciones) son clásicos latinos de despecho, de amor, de todo. Comenzamos con la música y seguimos con la temática mexicana: platos, tragos, espacio, las personas que te atienden son muy amables y suelo ir con amigos o a grabar contenido”, explica. Los tacos con langostinos, con un toque de salsa picante, son su piqueo predilecto, mientras que, si se trata de cocteles, el María Mercedes es su favorito.

Terminal Pesquero es una barra cebichera que suele visitar en diversos momentos, en cualquiera de sus sedes. Los tequeños de langostinos con salsa de marcuyá y la leche de tigre son dos entradas recomendadas por Muñoz, quien agrega el chilcano de maracuyá como un coctel que siempre pide. “A mi me gusta mucho la comida marina y me hace recordar a cuando salía con mi papá y mamá. Mi papi ya no está con nosotros entonces todo me hace recordarlo, y me recuerda a cuando salíamos a comer pescado un domingo a almorzar, me da ese feeling”, comenta, compartiendo un recuerdo agradable y cercano.

María Mezcal es un bar de temática mexicana, ubicado en Miraflores. / Mario Zapata N.

Más información: Etcétera Café: Calle Arica 275, Miraflores María Mezcal: Manuel Bonilla 132 / 227, Miraflores Terminal Pesquero: cuenta con 9 locales en distritos como Jesús María, San Miguel y Barranco. Conoce más en su Instagram @terminalpesqueroperu.

Manu Rivera

El creador de contenido y foodie Manu Rivera, con más de 250 mil seguidores en Tik Tok, nos comparte tres espacios que caracteriza como ideales. Explica que toma en cuenta la calidad de los productos y platos que ofrecen, ha visitado las propuestas en más de una ocasión y como sabe que los dueños o chefs son parte de la comunidad LGBTQIA+; eso le brinda mucha seguridad y tranquilidad.

“Además, en los tres (espacios) he visto que dan oportunidad de trabajo a personas que también son parte de (la comunidad) y eso ayuda a sentirte más cómodo si vas con tu novio, o sin miedo a que alguien te incrimine algo por tu expresión de género”, comparte Rivera.

El creador de contenido Manu Rivera comparte algunos de sus espacios favoritos para disfrutar comida deliciosa y un ambiente libre de discriminación. / Cortesía: archivo de Manu Rivera

Por un lado, nos presenta a Talltu Panadería, donde comenta que hay que disfrutar las empanadas, el pan e chocolat y las galletas de chocochips. El pan, en sus diversas presentaciones y sabores, siempre es una buena alternativa. Por otro lado, en Etcétera café, recomienda disfrutar una buena lasagna, un sánguche de trucha ahumada o cualquiera de sus sodas.

Finalmente, como siempre hay espacio para un buen postre, nos recomienda ir a The Gay Baker si compartimos su obsesión con el “chocolate Dubái”. En esta pastelería ofrecen una barra imperdible según Manu, pero también recomienda disfrutar el tea time.

Kristopher Collins y su esposo Francis, creadores y dueños de The Gay Baker. / Mario Zapata N.

Más información: Talltu Panadería: Calle Manuel Tovar 433, Miraflores The Gay Baker: Calle Sta. Rosa 147, Surquillo / Av. Camino Real 1119, San Isidro

Percy Pls

Percy Pls, influencer que tiene una carrera como artista musical y activista de la comunidad queer local, nos cuenta que su comida favorita es el desayuno o brunch, por lo que suele buscar espacios con esta oferta durante todo el día.

El brunch es una de las comidas favoritas de Percy Pls, por lo que nos recomienda su espacio favorito en San isidro. / Cortesía: archivo Percy Pls

“Mi lugar favorito en estos momentos es Essentia, me encanta mucho su propuesta que no solamente ofrece insumos locales sino que también cuenta con una gran variedad de platos y delicias saludables (...) Siempre me siento bienvenido en esos lugares, así que llegar a comer en un lugar en donde te sientas bienvenido, tranquilo y no juzgado, es primordial”, explica a este medio.

foto

Essentia Café es una cafetería de especialidad que, además, ofrece desayunos, brunch, almuerzos y postres. Percy nos recomienda probar los panqueques gluten free, los bowls de acaí y los croissants gluten free, entre otras opciones.

Más información: Essentia Café es un espacio de especialidad pet friendly, ubicado en Sacsayhuaman 170, San Isidro. Atienden de lunes a domingo, desde las 8 a.m.

Oscar Vento

El fundador de la marca Tequeño Lab, que cuenta con un espacio en Barranco, es Oscar Vento. Para esta ocasión, nos recomienda tres espacios, ideales para disfrutar en el turístico distrito. En primer lugar tenemos a Lucca, un espacio de cocina italiana, con una carta variada, ambiente cálido y cómodo. Nos recomienda disfrutar los gnocchi con salsa cuatro quesos en nuestra próxima visita.

Omar Venturo, dueño de Tequeño Lab. / Julio Reano

Si se trata del almuerzo, el sitio favorito de Oscar es BioCafeta Healthy Food, ubicado en la plaza municipal de Barranco. “La señora Silvia tiene una oferta de menú vegetariano en el horario del almuerzo (que recomiendo). Los platos siempre son presentados de form creativa, impecable, la sazón fantástica y la atención es diez de diez. Además, el equipo de cocina está conformado por 100% mujeres, lo cual me parece que tiene su magia particular”, cuenta a Provecho.

Finalmente, para un toque dulce está Tamy Pastelería. Un favorito es el pie de limón, pero también ofrecen otras opciones suculentas como la tres leches y la torta de chocolate, que sirven con fudge y frutos rojos. También ofrecen otras opciones saladas, como las focaccias.