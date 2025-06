“Nuestro sueño nunca ha sido ganar un premio, sino hacer feliz a la gente”, dijo Mitsuharu Tsumura al subir al escenario de la gala The World’s 50 Best 2025. La elección de Maido —el restaurante que fundó hace poco más de 15 años en Miraflores— como el mejor del mundo volvió a llenar de orgullo a todo un país que, como el propio chef señaló, reconoce en la cocina una fuerza integradora.

El primer lugar de Maido es una alegría que, hace tan solo dos años, el país había festejado gracias a Central, restaurante a cargo de Virgilio Martínez y Pía León. Ambos tienen ahora un mérito no menor: ser los únicos restaurantes latinoamericanos en haber alcanzado el podio más alto de la prestigiosa lista que se elabora con la votación de más de 1,000 expertos internacionales de la industria de la restauración.

El año pasado, el restaurante catalán Disfrutar había alcanzado la cima del ránking, y las apuestas previas a la ceremonia —realizada la noche del jueves en Turín, al norte de Italia— anticipaban una reñida competencia entre dos gigantes: el español Asador Etxebarri, que finalmente ocupó el segundo lugar, y Maido.

Uno de los primeros en aplaudir el triunfo de ‘Micha’ fue Bittor Arginzoniz, el célebre chef de Asador, en una muestra de la camaradería que imperaba en la gala y que Tsumura resaltó por considerarla digna de imitar en estos tiempos de convulsión en el mundo.

El restaurante nikkei Maido, de Mitsuharu Tsumura, fue reconocido como el mejor del mundo. (Foto: The World's 50 Best Restaurants 2025)

“Siempre hablamos de sostenibilidad, pero pocas veces hablamos de humanidad sostenible. Y creo que debemos ser un ejemplo de unidad para el mundo”, dijo Tsumura durante su discurso. “En este momento en el que tenemos tantas diferencias realmente creo que la industria gastronómica es un ejemplo de cómo nos podemos unir”, afirmó el cocinero, quien estuvo acompañado de Mariana Frías, su novia; y de sus socios, César Choy y Marjorie Flores.

Otros peruanos destacados

Aunque Italia y Tailandia fueron los países con mayor número de restaurantes reconocidos —seis cada uno—, la cocina peruana reafirmó su presencia con cuatro establecimientos incluidos en la lista.

The World's 50 Best Restaurants anunció su lista 2025 con cuatro peruanos entre los mejores. (Foto: Difusión)

La gran sorpresa de la noche fue el barranquino Mérito, a cargo del chef venezolano Juan Luis Martínez, quien ingresó a la lista en el puesto 26 tras haber quedado el año pasado en la preselección en el puesto 55. Jaime Pesaque, quien también ya tiene larga historia con el ránking, celebró el puesto 39 de Mayta. Recordemos que el año pasado había quedado en el puesto 41. Pero, sin duda, quien se perfila para disputar los primeros lugares en una próxima gala es Pía León.

Kjolle, el restaurante que abrió quien fuera considerada en el 2021 como la Mejor chef femenina del mundo, pasó del puesto 16 directamente al Top Ten en el puesto 9, superando al argentino Don Julio (Puesto 10) y muy cerca del francés Table by Bruno Verjus (Puesto 8).

Los mejores de la historia

Tras el anuncio de la lista 2025, Maido pasará a integrar la lista “Best of the Best”, un salón de la fama de la organización de The World’s 50 Best Restaurants que agrupa a todos aquellos que han logrado el primer lugar del ránking. Y quienes, por unos cambios en el reglamento, desde el 2019 no vuelven a ser considerados. Esta es la razón por la que Central, desde el 2023, no ha vuelto a aparecer en el listado. Aunque Virgilio Martínez se ha mantenido muy activo en los eventos que hace la organización.

En la gala en Italia, por ejemplo, Martínez participó de los 50 Best Talks, donde presentó detalles de Masi Earth, nuevo proyecto con el que ha desarrollado barras para demostrar la versatilidad del cacao. Tras ello, participó de la gala entregando el premio a un restaurante nuevo en Egipto y fue parte de una secuencia especial protagonizada por otros ‘best of the best’: Ferrán Adria de El Bulli, Jordi y Joan Roca de El Celler de Can Roca, Massimo Bottura y Lara Gilmore de Osteria Francescana, y Mauro y Julia Colagreco de Mirazur, y Martínez se reunieron el escenario para una respectiva ovación.

Premio a la perseverancia

En una entrevista concedida a los organizadores del evento poco después del anuncio, Mitsuharu Tsumura evocó un momento clave en su trayectoria: los difíciles primeros años de Maido, cuando pensó más de una vez en cerrar el restaurante. Fue entonces cuando su padre, el empresario japonés Mitsuyuki Tsumura, le recordó que la perseverancia sería su mayor aliada.

“También fueron muy importantes los clientes. Ellos me decían que no cierre, que les gustaba lo que hacía. Y en ese momento eso nos hizo seguir, porque nos ayudó mucho el boca a boca, estábamos haciendo algo que en ese momento no se hacía, nadie sabía que era cocina nikkei y ahora está por todo el mundo”, contó.

Mitsuharu Tsumura y Mariana Frías, novia del chef, en Turín, Italia, pocas horas antes del anuncio de la lista The World's 50 Best 2025. / JACK COOPER

Y con esa mentalidad de siempre pensar en seguir adelante, Tsumura contó que ya tiene varios proyectos en camino. Entre ellos, el de llevar las salsas, que ya vende en supermercados y tiendas en el Perú, a todo el mundo.

“Con Maido, con Tori y con las salsas, lo que queremos es democratizar lo delicioso”, afirmó. Y ya ha dado más de un paso para lograrlo.