Hace unas semanas, el cantante Diego Dibós se reunió con el experto parrillero Renzo Garibaldi y sus mejores amigos en el restaurante Osso. Sin ser amigos, ni tener nada en común más que el amor por las brasas, ¿cómo nació este encuentro entre ambas figuras de la música y la gastronomía peruanas?

“Estaba en la parrilla de mi casa como cualquier persona y llega mi suegra por el Día del Padre y me regala un delantal. Me lo pongo, me miré y dije: ‘Parezco Renzo Garibaldi’”. Se tomó una foto y la publicó en redes sociales con el texto: “Agárrate Renzo Garibaldi”. A los pocos minutos Garibaldi le responde en sus historias de Instagram: “Habla, un versus”.

Colas de langosta a la parrilla cocinada a cuatro manos, entre Diego Dibós y Renzo Garibaldi. / Hugo Perez

Así comenzó a gestarse esta reunión entre el cantante y el experto parrillero. Quedaron en que cada uno llevaría a 5 amigos que harían de jueces para deliberar sobre los platos que ambos prepararon a la parrilla. El centro de la reunión sería el restaurante Osso.

Así llegó el día esperado. Diego Dibós llegó al salón privado del restaurante y se encontró por primera vez con Renzo Garibaldi. Prendieron la parrilla y comenzaron con los piqueos y vinos para amenizar el encuentro mientras los platos fuertes se iban preparando.

lima 24 de junio del 2022 El cantante Diego Dibós y el carnicero Renzo Garibaldi prepararán cada uno su propia versión de parilla / Hugo Perez

¿Qué cocinaron en la parrilla? Primero salieron las colas de langosta con lechuga romana. Durante la preparación y cocción, Dibós se mostraba muy interesado en aprender del maestro Garibaldi, las técnicas y secretos del arte de la parrilla. También, cocinaron una tortilla de papa a las brasas y un suculento risotto de arvejas a la parrilla con pollo y magret de pato, un plato que fue elaborado con mucha paciencia pues el arroz también se cocinó en parrilla.

Una enorme tortilla de papas a las brasas con la receta familiar de Renzo Garibaldi. / Hugo Perez

Finalmente, los invitados olvidaron el duelo y solo se dedicaron a disfrutar del momento. “Como cocinero Diego es un gran cantante”, nos dijo entre risas Garibaldi al final del encuentro. Y en el calor del momento surgió un nuevo desafío: un versus de canto. “Sé que lo voy a perder”, dice Garibaldi, pero como le encanta cantar aceptó el reto.

Diego Dibós se luce orgulloso con el primer plato que salió de la parrilla. / Hugo Perez

Más que un versus entre dos contrincantes, esta reunión se convirtió en un momento divertido entre amigos, vinos, brasas y, especialmente, para conocerse y conversar. Para Garibaldi la excusa de una competencia le dio la oportunidad de generar una nueva experiencia y, por qué no, encontrar un nuevo amigo: “Es una de las cosas que siempre agradezco a la cocina, esas chances de conocer gente increíble y que admiras de otros rubros e industrias”. Seguramente la noche terminó con la música y cantos con la voz de Diego Dibós, demostrando también sus dominios y calentando para el próximo versus.