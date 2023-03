- ¿Cómo inicia la historia del Chifa Unión?

Mi papá emigró por la Revolución China. Su idea era desembarcar en San Francisco, donde además lo esperaba su familia, pero por error siguió hasta el Perú y desembarcó en el puerto del Callao. Ya en Lima se encuentra con su amigo Vicente Yion, quien ya era dueño del chifa, entonces, él lo invita a trabajar en su restaurante, con los años mi papá logró hacerse dueño del lugar y así empezaría un legado familiar que mis hermanos y nosotros hemos continuado.

- ¿Tu papá siempre estuvo ligado a la cocina?

Él ya cocinaba en China, pero cuando llega al Perú encuentra que hay una serie de misturas que se pueden mezclar, entonces, comienza a fusionar la comida cantonesa con la peruana y esto gustaba mucho.

- ¿Cómo nace el nombre de chifa Unión?

Porque el chifa se encuentra en la calle Unión de Barranco y al público se le ha hecho más fácil llamarlo así. El que menos lo conoce como el chifa Unión de Barranco, pero en realidad el nombre oficial es Chung Yion.

- ¿Cuáles son los platos bandera del chifa Unión?

Hay platos que identifican al chifa como es el caso del Fun Kin Kay, que son unos enrollados de pollo con langostinos, lleva chancho, pato, hongos, yuyo, vegetales chinos. Después tenemos otro como el Kay Ten a la plancha o la sopa Chung Yion, que es una sopa especial que lleva chancho, wantanes rellenos con vegetales, langostino, huevito de codorniz, es una sopa muy contundente y que a la gente le agrada. En total tenemos unos 15 platos especiales y el resto ya son los tallarines con diferentes carnes, arroces y sopas, lo que hace un total de 70 platos.

- ¿Cuál es el secreto para tener tanto público?

Nuestro padre nos ha dejado un gran legado en la cocina y la sazón, tiene ese punto exacto que no se ha perdido con los años. Pero, ¿sabes qué pasa? Que aún hacemos las carnes a la leña como antiguamente se hacía. Hoy hay muy pocos chifas que hacen ese sabor antiguo. Además, muchas personalidades nos han visitado y nos consideran como uno de los mejores.

- ¿Qué ha significado salir de Barranco y tener una sucursal en un nuevo distrito?

El primer local es en Barranco y el 20 de noviembre de este año estamos cumpliendo 100 años, pero los visitantes del Parque de la Amistad nos han demostrado que también tenemos acogida en otros lugares y es que si nos mantenemos con la calidad, cantidad y precios cómodos, nunca nos va a faltar público. Ahora, siempre hemos tenido esa inquietud de abrir una sucursal, pero es complicado porque como somos varios hermanos, algunos dicen que no, pero en realidad la capacidad del chifa ya no da para más, en especial los fines de semana. No entra una persona más. Y así nos llegó la invitación del alcalde de Surco y la aceptamos e inmediatamente.

- ¿Cómo ha sido la recepción del público en el Parque de la Amistad?

Hemos tenido una buena acogida. Tenemos ocho platos en este nuevo local, pero si el público requiere que se les haga los platos que hacemos en Barranco, lo podemos hacer. A partir de este plan piloto nos han llegado otras propuestas como la de estar en un centro comercial y en el Parque de las Aguas, pero vamos evaluando todo. Hace 10 años tuvimos un local en New Jersey, trabajamos cinco años, pero el hermano encargado se enfermó y todo cambió.

- ¿Qué están preparando para celebrar los 100 años?

Estamos preparando algo especial, vamos a traer al dragón chino y tendremos muchas actividades. Estamos hablando con la municipalidad de Barranco para poder contar con el parque municipal y hacer la fiesta porque el Chifa Unión ya es una institución en el distrito.