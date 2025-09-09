El Reino Unido desembarca en Surco con todo su encanto cultural y culinario. Como parte de la Semana Británica, el Parque de la Amistad será escenario de una feria que promete transportar a los asistentes a Londres, Edimburgo o Liverpool sin salir de Lima. Durante el viernes 12, de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. y el sábado 13, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, música en vivo, talleres, shows para toda la familia y, por supuesto, una oferta gastronómica que celebra la riqueza de la mesa británica.
Entre los participantes destaca Whittard of Chelsea, reconocida casa de tés y chocolates fundada en 1886, que ofrecerá degustaciones de sus mezclas más emblemáticas, perfectas para quienes disfrutan de las infusiones de calidad. La feria también contará con la propuesta de The Gay Baker, panadero especializado en recetas tradicionales británicas con un giro contemporáneo, ideal para probar desde un London Blackout, un Victoria Sponge, hasta sus típicos pies.
El toque local vendrá con marcas como Onza Foods, que se suma con su creatividad en snacks y productos inspirados en sabores globales, y Hollyfood Perú, que promete sorprender con propuestas inspiradas en Harry Potter. Además, los asistentes podrán disfrutar de la energía de Onda Rocks y participar en juegos, concursos y photobooths con guiños a la cultura inglesa.
Más allá de la gastronomía, la feria será también un espacio cultural: la Sociedad Tolkien Peruana y la agrupación La Orden del Sol Perú se encargarán de mostrar el lado literario y lúdico de esta celebración, mientras que el WWF Perú aprovechará la ocasión para difundir mensajes de sostenibilidad.
Este año, la feria gastronómica de la Semana Británica promete ser uno de los momentos más esperados: una experiencia para viajar con los sentidos, entre aromas de té, panes recién horneados y música que celebra la hermandad entre ambos países. El ingreso es libre y el aforo limitado.
