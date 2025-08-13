Entre los nominados a los Premios Somos, aparecen locales que fusionan con maestría ingredientes regionales, tradición y creatividad. Todos los espacios celebran su nominación como un respaldo al camino recorrido, desde el estudio de la herencia culinaria arequipeña hasta la reinvención contemporánea
Esta edición realza cómo la Ciudad Blanca sigue siendo epicentro de propuestas culinarias que combinan respeto por lo autóctono y propuestas renovadas.
Lista de nominados
Estos son los nominados en la categoría “Mejor restaurante en Arequipa”:
- 13 monjas
Dirección: Calle Santa Catalina 300 B1
- Chicha por Gastón Acurio
Dirección: Calle Santa Catalina 210, int. 105, en frente del Monasterio de Santa Catalina
- Claustro Trattoria
Dirección: Calle Santa Catalina 309
- Índigo
Dirección: Calle Álvarez Thomas 300a
- La Benita de los claustros
Dirección: Calle Morán 118, Int. 13, Primer Patio, Claustros de la Compañía, Centro Histórico
- La nueva Palomino
Dirección: Pasaje Leoncio Prado 122, Yanahuara
- Mumis
Dirección: Calle Sucre 202
- Restaurante Cirqa
Dirección: Calle Sucre 104
- Victoria Picantería
Dirección: Calle Zela 200B, justo frente a la Plaza San Francisco
- ZigZag
Dirección: Calle Zela 210 - 212, Centro Histórico
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
¿Cómo votar en los Premios Somos?
La votación se realiza a través de la web de El Comercio, donde está habilitado desde el 25 de junio este sitio de votaciones.
No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.
