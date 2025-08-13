Entre los nominados a los Premios Somos, aparecen locales que fusionan con maestría ingredientes regionales, tradición y creatividad. Todos los espacios celebran su nominación como un respaldo al camino recorrido, desde el estudio de la herencia culinaria arequipeña hasta la reinvención contemporánea

Esta edición realza cómo la Ciudad Blanca sigue siendo epicentro de propuestas culinarias que combinan respeto por lo autóctono y propuestas renovadas.

Lista de nominados

Estos son los nominados en la categoría “Mejor restaurante en Arequipa”:

13 monjas

Dirección: Calle Santa Catalina 300 B1

Chicha por Gastón Acurio

Dirección: Calle Santa Catalina 210, int. 105, en frente del Monasterio de Santa Catalina

Claustro Trattoria

Dirección: Calle Santa Catalina 309

Índigo

Dirección: Calle Álvarez Thomas 300a

La Benita de los claustros

Dirección: Calle Morán 118, Int. 13, Primer Patio, Claustros de la Compañía, Centro Histórico

La nueva Palomino

Dirección: Pasaje Leoncio Prado 122, Yanahuara

Mumis

Dirección: Calle Sucre 202

Restaurante Cirqa

Dirección: Calle Sucre 104

Victoria Picantería

Dirección: Calle Zela 200B, justo frente a la Plaza San Francisco

ZigZag

Dirección: Calle Zela 210 - 212, Centro Histórico

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

¿Cómo votar en los Premios Somos?

La votación se realiza a través de la web de El Comercio, donde está habilitado desde el 25 de junio este sitio de votaciones.

No es necesario ser suscriptor de El Comercio para acceder al proceso, ni es obligatorio marcar todas las categorías para que el voto sea válido.