Con vinagre de manzana y menos burbujas: así es HULA, la gaseosa peruana saludable que busca competir contra las gaseosas tradicionales
Las gaseosas son un antojo difícil de resistir, pero pocas veces una opción saludable. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas sin azúcares añadidos. Eso le ocurrió a Marco Díaz, un empresario dedicado entonces al rubro de la construcción, que tras ser diagnosticado con prediabetes replanteó sus hábitos alimenticios y descubrió una recomendación sencilla y efectiva para regular la glucosa: el vinagre de manzana. Lo que empezó como una solución personal pronto se convirtió en la base de un proyecto mayor: HULA, una gaseosa distinta a las que hoy dominan el mercado.