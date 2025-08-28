Perú está en los cuartos de final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos.
Redacción EC
El Mundial de desayunos de Ibai Llanos llegó a la etapa de cuartos de final con : Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, España, Chile, Ecuador y Perú. Y, de momento, el versus entre estos dos últimos países es el que viene logrando las votaciones más impresionantes.

Perú y Ecuador se enfrentan cada uno con dos potajes: el pan con chicharrón y los tamales representan al Perú, mientras el bolón mixto y el encebollado buscan darle el pase al país vecino.

Las votaciones de este enfrentamiento en cuartos de final iniciaron el 27 de agosto. De momento, los resultados están empatados y ambos paises se acercan a los 3 millones de ‘likes’:

ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

Hasta el cierre de esta nota, el video del Perú vs. Ecuador tenía más de 58 millones de reproducciones en la cuenta oficial de TikTok. Perú suma 2,9 millones de ‘me gusta’, la misma cifra que promedia el comentario en favor de Ecuador.

, a su vez, donde Ibai Llanos lanzó una encuesta paralela a la votación oficial, también se vive un empate con el 50% de los votos para cada país.

¿Cómo votar por Perú?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

Busca el comentario de Ibai Llanos que dice “Perú” en y dale ‘like’.

ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

Las votaciones, de momento, no tienen fecha de cierre.

