Julio es el mes de la patria y, en un país como el nuestro, esta no se entiende - no se vive- sin un buen plato de comida en la mesa. Los peruanos hemos hecho de nuestra gastronomía un símbolo de identidad, además de un motivo de orgullo. Los platos del recetario nacional ya se conocen en el mundo entero y nuestros chefs se han convertido en los grandes embajadores del Perú, enriqueciendo un nicho que no ha parado de crecer en la última década. Hace rato que nos acostumbramos a ocupar los primeros puestos en rankings y premiaciones culinarias, y los productos que conforman nuestra incomparable biodiversidad ya se consumen fuera de nuestras fronteras. El 2020, sin embargo, ha representado un quiebre enorme para el rubro. ¿Qué viene a partir de ahora?

El tiempo que pasamos en casa durante los meses de cuarentena nos acercaron nuevamente a la cocina, a esa que alimenta cuerpo y alma con guisos de antaño, platos reconfortantes y preparaciones llenas de nostalgia. Las recetas se convirtieron en una terapia para muchos. Al mismo tiempo nuevos modelos de negocios gastronómicos empezaron a aparecer en un escenario incierto y lleno de retos: deliveries y dark kitchens (o cocinas ocultas) han abierto nuevas oportunidades para distintas marcas. La atención en los restaurantes ha ido volviendo de a pocos a una normalidad diferente, y los cocineros han respondido con propuestas refrescantes que buscan atraer a nuevos públicos. La gastronomía peruana ha afrontado la pandemia con mucho esfuerzo, pero también con mucho optimismo.

En ese contexto nace Provecho, un espacio digital dentro de la web de El Comercio donde se reunirán todos los artículos, videos, entrevistas y especiales relacionados a cocina que se produzcan en el diario, con un menú renovado y más opciones de contenido. Para empezar, tendremos recetas nuevas todas las semanas, ya sean de nuestros archivos o de los recetarios de los grandes cocineros del país. Tres nuevas colaboradoras se suman con su toque personal: Stephanie Pellny (La Gastronauta); Rocío Oyanguren (Yo madre); y Kathia Fanárraga (coach de comida saludable) nos traerán platos nuevos todas las semanas.

Si no queremos cocinar también tenemos opciones en el menú. ¿Qué tal un versus culinario donde cada viernes probamos dos platos distintos enviados por delivery? Les traemos todos los detalles para antojarlos justo antes del fin de semana. Por supuesto no pueden faltar las rutas por distritos de Lima, y las listas especializadas con platos, postres y cocteles para todos los gustos. Para seguir conociendo sobre esta tentadora propuesta los invitamos a ver el video que adjuntamos al inicio de la nota. ¡Buen Provecho!

Pueden visitarnos aquí: www.elcomercio.pe/provecho