“Soy vegana hace cuatro años y vegetariana hace siete años, y mi idea era que en el shower todos pudiéramos pasar un momento agradable sin tener que comer animales. De hecho para mí es muy importante por enseñarle a mi hija, que desde el inicio no es necesario comer animales para poder comer bien y rico. Entonces buscando, pasó que no encontramos un catering 100% vegano, y se nos hizo muy difícil encontrar una opción, Y dije: esta necesidad no sólo la debo tener yo, sino las personas veganas, intolerantes a la lactosa, etcétera”, explica Victoria sobre cómo nace la idea de Champiñón.

Champiñón es un catering vegano que ofrece bocaditos dulces y salados creativos y deliciosos.

Con sabores que todos disfrutamos de la gastronomía peruana, Champiñón se destaca por su autenticidad culinaria. Su enfoque en la comida vegana no solo responde a la creciente demanda de opciones más saludables, sino que su razón principal es no hacer daño a los animales a través de la gastronomía.

Para lograr sabores muy similares a los tradicionales, o incluso los comensales podría no notar que es algo vegano, se han asesorado con uno de los chefs veganos más talentosos: Ranul Rayme. Este cocinero peruano tiene varios años cocinando platillos 100% basados en plantas y ha creado cartas en restaurantes veganos importantes de Lima.

Empanadas veganas de Champiñón.

“Trabajamos con Ranul en la carta. Tuvimos varias asesorías con él, y hasta que quedaron los los productos finales que fueron a la carta. Entonces nació esto de una necesidad personal que después me animó a entrar a este mercado”, añade. Así el resultado, tras el trabajo de Ranul y la dedicación de Victoria fue un catering de calidad y sabroso.

Si bien, cada vez tenemos más señales que la comida basada en plantas o vegana es el presente y futuro porque es la única que amigable con el medioambiente y animales, aún hay personas que no se animan a probarla. “Hay como una barrera, y hay gente sigue pensando de que la comida vegana es un poco insípida o que es solamente verduras, y la verdad es que es mucho más que eso. Es muy rica”, añade. Pero esta barrera no la desanima, todo lo contrario, la inspira a seguir trabajando para que más personas comprueben que la comida vegana es deliciosa.

Triples mixtos veganos de Champiñón.

La carta

Su carta es bastante amplia, así que los comensales pueden escoger entre varias opciones de bocadillos dulces y salados. Además, encontrarán opciones llenas de vegetales y más saludables como los rollos vietnamitas, las tapas, las bruschettas y tacos. Todos estos llenos de colores intensos gracias a la cantidad de verduras que tienen en su interior.

Si uno prefiere los bocadillos más tradicionales encontrará mini triples mixtos, empanadas, bolicausas, mini burgers, triple de espinaca y las infaltables butifarras, que a donde van son un éxito.

Butifarras veganas de Champiñón, su best seller.

También hay bocaditos para los que prefieren lo dulce. Por ejemplo, no deben dejar de probar sus alfajores, sus brownies y mini tartaletas de frutos rojos y chocolate.

El equipo detrás de Champiñón ha demostrado que la creatividad no está restringida por las limitaciones de los ingredientes. Su enfoque sutil, pero impactante, ha ganado el favor de aquellos que buscan opciones veganas auténticas y deliciosas en eventos sociales.

Alfajores veganos de Champiñón.

Champiñón se ha convertido en un referente en la escena gastronómica, no solo por satisfacer la necesidad de opciones veganas, sino por introducir una perspectiva fresca y sin insumos de origen animal en la gastronomía peruana. Provecho.

Al detalle: