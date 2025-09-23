PlayUZU, el casino online que revoluciona la forma de jugar en el Perú, anunció la incorporación de Adolfo Aguilar como su nuevo embajador de marca. El presentador y productor peruano será el rostro que conecte de manera directa con los jugadores, transmitiendo los valores que distinguen a la plataforma: diversión real, transparencia total y entretenimiento sin trucos.

Adolfo es sinónimo de autenticidad y cercanía, cualidades que encajan con el espíritu “fair” de PlayUZU y con la promesa de brindar a cada usuario una experiencia de juego clara, responsable y sin condiciones ocultas.

En PlayUZU no existen requisitos de apuesta: todo lo que se gana es dinero real, directo al bolsillo del usuario. Además, la marca promueve el juego responsable con herramientas de control y seguridad que empoderan al jugador, y ofrece beneficios únicos como UZUplus —que devuelve dinero cada vez que juegas—, la Rueda UZU con giros gratis infinitos y el Prize Twister, un slot exclusivo con premios de hasta S/ 75,000.

Con la incorporación de Adolfo Aguilar, la experiencia PlayUZU se vuelve más local, cercana y entendible, reafirmando el compromiso de la marca de ofrecer un casino online justo, regulado y 100% peruano.

Descubre la experiencia más transparente y divertida en www.playuzu.pey recibe 50 giros gratis en tu primer depósito. ¡Lo que ganes es 100% tuyo!

PUBLIRREPORTAJE