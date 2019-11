Cuando eliges comprar un carro, debes pensar más allá de tu propia seguridad. Necesitas considerar la de tus pasajeros, peatones y ocupantes de otros vehículos.

Este es un tema relevante para muchos peruanos. Una encuesta realizada este año por el portal Neoauto reveló que el 32% de los peruanos consideró a la seguridad el aspecto más importante para elegir una marca de vehículo.

Pero, ¿cómo determinar qué tan seguro es el auto que quiero comprar? De acuerdo con Juan Felipe Salgado, director de negocios de Subaru, primero debes definir qué clase de vehículo necesitas. Según el ejecutivo de Subaru, marca cuyos modelos figuran entre los más seguros del mundo, para este análisis es necesario que tomes en cuenta tus necesidades y estilo de vida.

“Debes analizar qué equipamiento posee el auto”, añade Salgado. Un primer elemento a considerar en ese sentido es el número de airbags (bolsas de aire que se liberan durante un accidente). Por ejemplo, todos los autos que comercializa Subaru en el Perú tienen siete airbags. Sin embargo, según Salgado, existen otros aspectos técnicos que, aunque menos conocidos, también deben tomarse en cuenta, como el control dinámico de estabilidad, sistema ABS, detector de punto ciego, entre otros dispositivos.

Más allá del estándar

Todos los Subaru poseen un motor bóxer. “Este tipo de motor permite que tengan un centro de gravedad más bajo, lo que se traduce en una mayor estabilidad y maniobrabilidad a la hora de conducir”, señala el director de negocios de Subaru. Asimismo, el Symmetrical All Wheel Drive Subaru hace a los modelos de esta marca extremadamente balanceados. “Todos nuestro vehículos, además de esta tecnología, cuentan con el control dinámico de estabilidad. Ello te ayuda en situaciones en las que puedas perder el control del auto”, dice Salgado.

¿La seguridad está desligada de un vehículo a buen precio? No realmente. De hecho, un Subaru posee un adecuado equilibrio entre precio y producto con los más altos estándares de seguridad en todas sus versiones. Esto representa, según Salgado, una ventaja importante en el mercado. Por ello, actualmente, se encuentra activa la campaña Subaru Days, que dura hasta el 17 de noviembre, en donde puedes encontrar vehículos de la marca desde US$ 18,990 y con bonos de descuento de hasta US$ 7.000. Además, gracias a esta campaña te podrás llevar 2 años de mantenimiento gratis en algunas versiones de los modelos All New Forester, XV, Legacy y Outback.

