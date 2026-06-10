En los últimos años, las mascotas han dejado de ser animales de compañía para convertirse en integrantes fundamentales de millones de hogares. Hoy, tener mascotas influye en las decisiones familiares, planes cotidianos y cada vez más en las prioridades relacionadas con su bienestar y cuidado.

Consciente de esta realidad, Caja Ica decidió mirar más allá de los servicios financieros tradicionales y desarrollar una propuesta que responda a las nuevas necesidades de sus clientes. El resultado es un programa integral para mascotas que combina protección, atención especializada y espacios inclusivos para fortalecer el vínculo entre las familias y sus compañeros de cuatro patas.

La iniciativa incluye el lanzamiento de “Huellitas Seguras”, un seguro dirigido a perros y gatos, así como la implementación de las primeras agencias pet friendly de la institución, donde los clientes podrán realizar sus operaciones acompañados de sus mascotas.

La idea nació escuchando a nuestros propios clientes y tomó cerca de dos años de desarrollo. Implicó diseñar protocolos, evaluar riesgos y desarrollar una propuesta integral más allá de un seguro.

Walter Leiva, Gerente Central de Negocios

“Huellitas Seguras” está dirigido a perros y gatos mayores de seis meses y ofrece beneficios por un costo anual de S/84.

Entre sus principales coberturas se encuentran consultas veterinarias, vacunación, desparasitación, baños, orientación veterinaria telefónica, descuentos en medicamentos y accesorios, además de cobertura por fallecimiento accidental. La propuesta busca brindar tranquilidad a las familias frente a gastos inesperados relacionados con la salud y bienestar de sus mascotas.

Para Caja Ica, este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia orientada a identificar necesidades específicas de distintos segmentos de clientes y desarrollar soluciones que respondan a sus estilos de vida.

Como complemento a esta propuesta integral, Caja Ica también ofrece el Tarjetazo Caja Ica, un programa de beneficios que brinda descuentos exclusivos mediante el uso de su tarjeta de débito. La red incluye veterinarias y otros establecimientos vinculados al cuidado de mascotas, permitiendo acceder a descuentos de hasta 50 % en comercios afiliados. Así, los clientes no solo cuentan con protección y espacios pet friendly para sus mascotas, sino también con beneficios económicos que contribuyen a su cuidado permanente.

Huellitas Seguras forma parte de una estrategia que ya incluye varios productos diseñados para públicos específicos. La apuesta busca identificar necesidades poco atendidas y desarrollar soluciones adaptadas a cada segmento.

Francisco Miguel Salinas, Representante del Directorio de Caja Ica

El programa se complementa con la habilitación de las primeras agencias pet friendly de Caja Ica, ubicadas en Miraflores (Lima), Cercado (Ica) y San Isidro (Ica). Estos espacios han sido acondicionados para que los clientes puedan ingresar junto a sus mascotas de manera cómoda y segura.

La implementación requirió un importante trabajo previo. La entidad desarrolló protocolos específicos de atención, capacitó a su personal para responder ante diversas situaciones y reforzó sus mecanismos de gestión de riesgos para garantizar una convivencia segura dentro de sus instalaciones.

Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia más cercana e inclusiva, alineada con los cambios que vienen experimentando las familias peruanas y con la creciente importancia que tienen las mascotas en la vida cotidiana.

Según el médico veterinario Pancho Cavero, durante la pandemia se fortaleció significativamente el vínculo entre las personas y sus mascotas, impulsando una transformación en distintos sectores. “Hoy no solo crece la industria veterinaria, sino también los servicios financieros, inmobiliarios, comerciales y de entretenimiento orientados a familias que consideran a sus mascotas como un miembro más del hogar”, destacó.

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