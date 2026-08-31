¿Qué harías con S/10 millones? La pregunta que acompañó a la campaña “Atrapa tus Sueños” encontró distintas respuestas entre los 10 finalistas que llegaron a la Gran Final, realizada el pasado 28 de agosto en vivo desde su canal de Youtube. Para algunos, la cifra significaba viajar y conocer nuevos lugares; para otros, la oportunidad de acceder a la casa propia, apoyar a sus padres o mejorar la calidad de vida de sus familias.

Más allá de sus metas individuales, a todos los unía el mismo hábito: ahorrar en una Cuenta Ganadora BBVA y tener la posibilidad de soñar en grande. Cada participante guardaba una motivación diferente, pero compartía el firme deseo de salir adelante. Así, la jornada buscó ponerle rostro a ese propósito y demostrar que el ahorro es un camino concreto para acercarse a los objetivos personales.

El momento de la verdad

La expectativa de la noche se concentró en la Cabina Ganadora, una cámara de aire en la que cada uno de los 10 finalistas atrapó un ticket ganador. Su contenido determinó el monto obtenido por cada participante, transformando el hábito del ahorro en una experiencia tangible y llena de emoción.

Todos los clasificados se llevaron un premio económico desde los S/ 50,000 hasta S/ 500,000; regalando así un total de más de S/ 1,1 millones de soles en vivo. El punto culminante de la velada fue la reacción de los concursantes al descubrir su resultado, marcada por la sorpresa y la alegría.

Una campaña que llegó a todo el país

Esta Gran Final cerró una nueva etapa de “Atrapa tus Sueños”, una campaña que desde su lanzamiento ha premiado a más de 170 clientes en todo el país. Un dato relevante es que el 60% de los ganadores proviene de provincias, lo que evidencia la acogida que ha conseguido la iniciativa entre los clientes a nivel nacional.

La campaña también reúne trayectorias muy diversas. Mientras que algunos de los afortunados mantenían su Cuenta Ganadora desde hacía más de 15 años, otros llevaban menos de un mes ahorrando cuando resultaron seleccionados. Esto demuestra que todos tienen la oportunidad de salir sorteados y participar en “Atrapa tus Sueños”.

A lo largo de sus distintas ediciones, el concurso ha desarrollado 17 programas clasificatorios y cuatro grandes finales, en las que ha distribuido miles de premios a nivel nacional. Cabe destacar que el premio de hasta S/10 millones —ofrecido desde el lanzamiento de la campaña— continúa siendo una cifra sin precedentes para este tipo de campañas en el sector financiero.

La final también se vivió en casa

La vivencia no se limitó al recinto del evento; la transmisión en vivo incorporó un incentivo especial para quienes siguieron la Gran Final a través del canal de YouTube de BBVA.

Los clientes que se conectaron al streaming y contaban con una Cuenta Ganadora pudieron participar por premios exclusivos durante la emisión. De este modo, la celebración amplió su cobertura y permitió que más personas se sumaran a una velada construida sobre una premisa sencilla: ahorrar en la Cuenta Ganadora puede ser el primer paso para hacer realidad un proyecto.

Una nueva temporada en camino

El cierre de esta Gran Final abre paso a una noticia que emocionará a los clientes con Cuenta Ganadora: la próxima temporada de “Atrapa tus sueños” llegará como una edición especial en el marco de los 75 años de BBVA en el Perú. La novedad ampliará a 75 el número total de ganadores de la temporada e incorporará nuevos premios, entre ellos S/1 millón de soles.

La historia continúa para los titulares de una Cuenta Ganadora, quienes podrán seguir sumando posibilidades en las próximas ediciones del programa.

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