Por Content LAB

¿Qué harías con S/10 millones? La pregunta que acompañó a la campaña “Atrapa tus Sueños” encontró distintas respuestas entre los 10 finalistas que llegaron a la Gran Final, realizada el pasado 28 de agosto en vivo desde su canal de Youtube. Para algunos, la cifra significaba viajar y conocer nuevos lugares; para otros, la oportunidad de acceder a la casa propia, apoyar a sus padres o mejorar la calidad de vida de sus familias.